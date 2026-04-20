Resumen de Trump hoy 20 de abril: ¿Extiende el cese al fuego? Sus polémicas palabras

El presidente de Estados Unidos señaló que el cese al fuego con Irán terminará la tarde del miércoles 22 de abril de 2026, hora de Washington, y es “altamente improbable” que lo extienda si no se llega a un acuerdo de paz, aseguró a la cadena Bloomberg.

El cese de hostilidades inicialmente duraría dos semanas y comenzó la tarde del 7 de abril.

“No voy a precipitarme a cerrar un mal trato. Tenemos todo el tiempo del mundo”, añadió Trump. Destacó que, si no hay un acuerdo de paz favorable, “ciertamente esperaría” que se reinicien los ataques.