Resumen de Trump hoy 20 de abril: ¿Extiende el cese al fuego? Sus polémicas palabras
Donald Trump descartó que haya una prórroga al cese al fuego en la guerra contra Irán; ayer la marina estadounidense atacó un barco carguero iraní.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue en la polémica tras el ataque de la marina estadounidense a un barco carguero de Irán, luego de que el navío tratara de burlar el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
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Trump descarta prórroga a cese al fuego con Irán
El presidente de Estados Unidos señaló que el cese al fuego con Irán terminará la tarde del miércoles 22 de abril de 2026, hora de Washington, y es “altamente improbable” que lo extienda si no se llega a un acuerdo de paz, aseguró a la cadena Bloomberg.
El cese de hostilidades inicialmente duraría dos semanas y comenzó la tarde del 7 de abril.
“No voy a precipitarme a cerrar un mal trato. Tenemos todo el tiempo del mundo”, añadió Trump. Destacó que, si no hay un acuerdo de paz favorable, “ciertamente esperaría” que se reinicien los ataques.