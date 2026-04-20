Estados Unidos impone restricciones de visas a 75 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció que impuso sanciones a las visas americanas pertenecientes a 75 personas, entre ellas familiares y allegados a colaboradores del Cártel de Sinaloa, como parte de las medidas en la lucha contra el narcotráfico.

Detalles de las nuevas sanciones contra el cártel de Sinaloa

El Departamento de Estado anunció la medida este 20 de abril de 2026, que prohíbe la entrada de estas personas a territorio estadounidense y afecta a familiares, aliados y socios comerciales ya sancionados con la Orden Ejecutiva 14059, que combate el tráfico global de drogas ilícitas.

“Bajo la administración Trump, se acabó la impunidad de los miembros de los cárteles que entraban a Estados Unidos”, señaló el Departamento de Estado.

The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 20, 2026

Marco Rubio endurece medidas contra aliados de los cárteles en Estados Unidos

Cabe recordar que el Cártel de Sinaloa ya fue designado por el gobierno de Trump como una organización terrorista extranjera, ya que es acusado de traficar con fentanilo, sustancia clasificada como arma de destrucción masiva.

“El Departamento de Estado continúa protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcotraficantes y las drogas mortales”, escribió Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter.

.@StateDept is taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. This action demonstrates our resolve to stem the flow of illicit fentanyl, a WMD, and other deadly drugs into… — US Dept of State INL (@StateINL) April 20, 2026

Otras sanciones recientes de la OFAC contra el lavado de dinero

Aunque el Departamento de Estado no ha revelado el nombre de los 75 afectados por esta disposición, esta medida es anunciada casi una semana después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a tres colaboradores del cártel del Noreste, entre ellos Juan Pablo Penilla, abogado de “El Mayo” Zambada y el Z-40, así como a dos casinos, los cuales son señalados por servir como almacén de fentanilo y como establecimientos para el lavado de dinero por parte de las redes del narcotráfico.