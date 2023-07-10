España rescata embarcación con 86 migrantes que iban a Gran Canaria

El equipo de rescate marítimo de España que envió un avión y un navío para buscar una embarcación pesquera procedente de Senegal con unos 200 inmigrantes a bordo, desaparecidos desde hace casi dos semanas, aparentemente halló el lunes un barco distinto con indocumentados.

El avión de reconocimiento avistó una embarcación a 114 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria, que inicialmente el servicio de rescate pensó que podría haber sido la embarcación desaparecida.

Pero su portavoz dijo más tarde que el barco de rescate encontró a 86 personas a bordo y que solo una investigación adicional mostraría de dónde había zarpado. El barco estaba siendo remolcado a Gran Canaria.

Migrantes desaparecidos

El grupo de ayuda a inmigrantes Caminando Fronteras dijo el domingo que un barco pesquero con unas 200 personas y otros dos botes, uno con unas 65 personas y el otro con entre 50 y 60 personas a bordo, han estado desaparecidos durante unas dos semanas desde que zarparon de Senegal para intentar para llegar a España.

Helena Maleno de Caminando Fronteras dijo el lunes que las familias de los al menos 300 migrantes a bordo de los tres barcos no habían recibido nueva información sobre su paradero. Se desconocía el estado de los migrantes.

La organización de Maleno se había puesto en contacto con las autoridades de Senegal, Mauritania, Marruecos y España, instándolas a buscar las embarcaciones desaparecidas.

"Es necesario dedicar más recursos a la búsqueda... Un avión que vuela durante cuatro horas no es suficiente" para una operación de este tipo, añadió.

Migrantes africanos llegan a España|JON NAZCA/REUTERS

Las tres embarcaciones partieron a finales de junio de la aldea de Kafountine, en la región senegalesa de Cassamance, escenario de una insurgencia que dura décadas y situada a unos mil 700 kilómetrosm de las islas Canarias españolas. Las condiciones meteorológicas en el Atlántico eran malas para un viaje de este tipo, dijo Maleno.

La ruta migratoria atlántica, utilizada habitualmente por migrantes procedentes del África subsahariana, es una de las más mortíferas del mundo. Al menos 559 personas murieron en 2022 en sus intentos de llegar a las islas Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

Según los datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, son mil 135 los inmigrantes procedentes de Senegal que han llegado a Canarias en lo que va de año.

