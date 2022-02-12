España rescata a 290 migrantes cerca de Islas Canarias

La Guardia Costera de España rescató a 290 migrantes que viajaban en seis botes y se acercaban a las Islas Canarias, informaron los servicios de emergencia españoles.

De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los migrantes rescatados provenían de Marruecos y fueron hallados por un avión de la Guardia Costera española.

Las autoridades marítimas de España utilizaron dos embarcaciones para transportar a los 290 migrantes hacia el puerto de Arguineguín en Gran Canaria, donde recibieron atención médica.

En lo que va del año, la Guardia Costera ha rescatado a por lo menos a tres embarcaciones con más de 200 migrantes a bordo, con la intención de llegar a las Islas Canarias, el principal destino de los migrantes que intentan llegar a Europa.

|Reuters

De acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Interior de España, en 20221, al menos 22 mil 316 migrantes llegaron a Islas Canarias, frente a los 23.271 del año anterior.

España rescata a migrantes en botes en mal estado

El pasado 26 de enero, las autoridades de España rescataron a 319 migrantes que viajaban en seis botes en mal estado e intentaban llegar de manera ilegal a las Islas Canarias.

De acuerdo con las autoridades de España, nueve de los migrantes iban aferrados a un bote semihundido cuando los rescataron, sin embargo, el servicio marítimo aseguró que no obtuvieron datos sobre ningún hundimiento con migrantes a bordo.

El servicio de rescate informó en su cuenta de Twitter que los 319 migrantes fueron rescatados de seis botes, incluido uno que transportaba hasta 120 personas, y fueron llevados a Lanzarote y Gran Canaria.

El grupo de derechos Walking Borders dijo que más de cuatro mil 400 migrantes, incluidos al menos 205 niños, se perdieron en el mar tratando de llegar a España en 2021, más del doble de la cifra de 2020 y la mayor cantidad desde que el grupo comenzó a contar en 2018.