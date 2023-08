Especialistas en educación analizaron libros de texto en San Lázaro

Con un amplio análisis de los libros de texto, especialistas en educación coinciden en que los cambios hechos por la SEP prenden focos de alerta, pues, su contenido acota el conocimiento y no corresponden a la edad de los alumnos, lo que provocara ampliar la desigualdad en el país.

Durante el Foro “Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro”, organizado por legisladores del PAN, PRI y PRD, investigadores y académicos señalaron que el contenido educativo no es apto para la edad de los alumnos.

Irma Villalpando Hernández, doctora en pedagogía de la UNAM, apuntó “No corresponde a edad de los niños al su proceso madurativo a nivel cognitivo, porque no se da un desfase menor de un grado a otro sino de varios grados escolares a niños de primer año les dan lecciones o les HAY conceptos de cifras estadistas de la OCDE, del INEGI, de la FAO o de la ONU o dela OMS hablan en ciencias naturales de energéticos fósiles, de la relación entre explotación natural y producción industrial de regeneración continua psíquica de los recursos naturales, hablan de biomateriales, de bioquímica de biotecnología”.

Villalpando se pronunció a favor del pensamiento crítico, pero no con dogmas políticos, “Si a los campos formativos pero no al debilitamiento de las disciplinas… Si al pensamiento crítico siempre y cuando este no se entienda como una línea política tan determinada”.

Critican falta de capacitación a los docentes

Alma Maldonado, Investigadora Educativa del Cinvestav, crítico la falta de capacitación a los docentes, que autoridades educativas hayan reservado la información sobre la elaboración y la tardía publicación de programas de educación en el Diario Oficial.

“Lo que a mí me preocupa es que, si hubo mejoras, las voy a celebrar por supuesto, pero no sé qué impacto van a tener porque ya se hicieron los libros, finalmente eso era lo que se debió haber hecho si hubiera habido un plan piloto, muchos de los errores que estamos viendo hoy hubieran sido muy fáciles de detectar, los maestros y las maestras los hubieran detectado muy rápidamente y hubieran dicho aquí falta esto, no hay matemáticas, esto no está claro, esto no es pertinente para la edad”.

Para David Block Sevilla, experto en matemáticas del Departamento de investigaciones educativas del Cinvestav, acuso que las matemáticas son las más maltratadas, hay errores didácticos y confusión conceptual en los pocos ejercicios que se presentan.

“Hay una reducción conceptual bárbara, a veces errores conceptuales y no se diga didáctico, didáctico casi no hay nada, en cada grado hay menos de una decena de actividades sobre matemáticas, no hay secuencias para aprender los contendidos, es decir, no se brinda a los maestros ni a los alumnos un apoyo real para llevar a cabo el programa de matemáticas. Sigue mostrándose un escandaloso e incomprensible desdén por el desarrollo curricular logrado en los últimos 50 años” expuso.

Finalmente, Eduardo Backhoff Escudero, ex integrante de la Junta de gobierno de la institución Nacional para la evaluación de la educación, académico de la UNAM, manifestó “preocupa que experimente por primera vez en 25 millones d estudiantes de educación básica un modelo educativo que no ha probado su efectividad y que se implementara en ausencia de una capacitación decente, apropiada y después de haber padecido un retraso monumental en los aprendizajes ocasionado por el cierre de las escuelas, el daño educativo era de grande s proporciones y tomara muchos años en resarcirlo”.

Al foro de análisis de los libros de texto no asistieron legisladores de Morena, PT y Partido Verde a pesar de que fueron invitados.

Este jueves continuara el Foro en la Cámara de Diputados.