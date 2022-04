Especialistas estiman casi 5% de inflación para 2022

El cálculo y proyección de la inflación a nivel nacional para México en este 2022 es disímil según la opinión del sector privado y las entidades estatales. Ser precisos en la proyección de estos montos y porcentajes no es una tarea sencilla o que se deba tomar a la ligera, pero según especialistas este año la inflación llegará casi a 5 puntos porcentuales.

El Banco de México (Banxico) estableció a comienzos de año un objetivo de 3%, teniendo en cuenta que se estima una disminución en el crecimiento económico y de mercado. Esto evidencia que la variación anual que se espera desde el sector privado, que equivale a 4,78%, sobrepasa en más de un punto a la del gobierno, superando el rango permisible de un punto por encima o por debajo de la expectativa.

Para los análisis detallados de la variación inflacionaria se tienen en cuenta distintos tipos de inflación. Existe la llamada inflación subyacente o estructural, que agrupa todos los bienes y servicios que no varían radicalmente su precio según la estación del año, al contrario del índice no subyacente, como los productos agropecuarios que son más volátiles.

Al respecto de la inflación estructural la Subgobernadora Irene Espinosa declaró que “ya mostraba resistencia a reducirse desde antes de la pandemia. Esto significa que tenemos presiones inflacionarias que vienen desde mayo de 2018 debido a la variedad y magnitud de choques de oferta y demanda que se han acumulado también desde el periodo de pandemia, que han sido mucho más duraderos de lo esperado y dieron como resultado niveles de lectura de inflación”.

Ante la incertidumbre y el flujo impredecible de los precios en el mercado, las personas deben tomar medidas preventivas, que los ayuden a no quedar derrotados por el avance de la inflación. Los ciudadanos mexicanos deben llevar adelante una inversión de dinero adecuada, analizando los rendimientos y pudiendo afianzar sus finanzas y hacer progresar sus ahorros, evitando grandes pérdidas. La devaluación de la moneda y el aumento constante de los bienes y servicios perjudican enormemente a aquellos que no están educados financieramente, y no pueden tomar acciones de reparo.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de febrero fue de 7,22% anual, lo que evidenció un avance de casi medio punto base, y dejo los valores por arriba de las expectativas de mercado. En el último comunicado de prensa del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de la primera quincena de marzo, se informó que el crecimiento fue de 0,48% en relación a la quincena anterior.

El INEGI confirmó que “con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.29%. En la misma quincena de 2021, la inflación quincenal fue de 0.53% y la anual de 4.12%. El índice de precios subyacente registró un incremento de 0.35% quincenal y de 6.68% anual. Por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 0.86% a tasa quincenal y 9.10% a tasa anual. Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías subieron 0.49% y los de los servicios 0.20%. Dentro del índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.24% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.35% a tasa quincenal”.

