Decididas Summit 2025: Transformación hacia un entorno más inclusivo para las mom-friendly

Ante el reto que representa el transformar la visión de que la maternidad es una barrera para muchas mujeres en su desarrollo laboral y social, Decididas Summit 2025, un evento que reúne a mujeres líderes, organizaciones y aliados en la ardua labor de amplificar el liderazgo femenino, se desarrolló el panel “Empresas y ciudades mom-friendly” en el que participaron mujeres empresarias que han marcado importantes diferencias en las oportunidades para las madres trabajadoras.

El este panel, participaron Fernanda Sainz, Chief Commercial Officer de Caliente.mx, junto con Anilu Cepeda, Cofundadora de Bolsa Rosa, Tania González, Assistan Vice President Corporate Communicationd and digital Strategy de MetLife México y fue moderado por la actriz Zuria Vega.

En sus intervenciones hablaron sobre la necesidad de abrir la conversación y continuar cuestionando las estructuras actuales que inhiben el desarrollo equitativo de las maternidades.

Y es que, se estima que alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral en México son mujeres; sin embargo, menos del 5 por ciento logran llegar a puestos de alta dirección. En 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reportó que de las mujeres que alcanzan puestos directivos, alrededor del 28 por ciento elige dejar el cargo; la mayoría de las veces, por la incompatibilidad de su vida laboral con su vida familiar.

|Decididas Summit 2025

“Tenemos que ser agentes de cambio": Fernanda Sainz

Fernanda Sainz consideró importante “aprovechar la visbilidad que nos dan estas plataformas para abrir la

discusión y también para ser agentes de cambio. Debemos identificar cómo podemos contribuir a construir entornos más inclusivos, donde las mujeres no tengan que elegir entre sus carreras o sus familias”.

Indicó que “como sociedad, tenemos una deuda con las maternidades. Hoy todavía se pierde mucho talento, experiencia y conocimiento porque las mujeres no encuentran las condiciones para mantenerse en su empleo

y al mismo tiempo ser mamás. Y no solo se trata de la deserción laboral, sino de todas las mujeres que declinan promociones porque la exigencia de esos roles no les permitiría estar pendientes de sus familias”.

La transformación hacia un entorno más inclusivo para las madres no es solo una tendencia, sino una necesidad urgente. Empresas, gobiernos y sociedad civil deben unir esfuerzos para garantizar que la maternidad no sea una barrera para el crecimiento profesional ni una limitación en la vida cotidiana.