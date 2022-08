Más de 40 especies de hongos recolectan en Acaxochitlán, Hidalgo

La señora Adriana es la tercera generación de mujeres de su familia que se dedica a la recolección de hongos.

Y llegó a este encuentro de Nanacateras y médicos tradicionales con el objetivo de mostrar las bondades de esta espora que nace en el bosque húmedo templado de la región Otomí – Tepehua.

Es originaria de los reyes, Acaxochitlán en el estado de Hidalgo y trajo más de 40 especies de hongos que se pueden utilizar para curar diferentes males.

De acuerdo con los médicos tradicionales y Nanacateras que aquí expusieron, hay algunos hongos que son transformados en pomada para remediar enfermedades de la piel y de forma oral, los utilizan para atender los problemas en el aparato digestivo, cómo la gastritis, colitis e inclusive dicen el cáncer de colón.

“Muy maravilloso la verdad, muy maravilloso, está bien que vengan a conocer todo tipo de hongo. Tenemos la oreja blanca, que es ésta, la calabacita, oreja de judío, el negrito, blanco y naranja;

pero teníamos la yema, moloche,, azules, moradas y otros tipos de hongos, calabacitas, manzanas, picaderos, ocote; todo lo que quiere buscar, aquí se encuentra, todo natural,” comentó Adriana Pérez, Nanacantera y médico tradicional.

Este conocimiento milenario, se ha transmitido de generación en generación.

A la señora Adriana le enseñó su madre desde que era muy pequeña.

Sabe cuáles son comestibles y medicinales y también los que son riesgosos.

“Pues sí, porque yo cuando lo recolectaba y me enseñaba mi mamá cual es el bueno y cuál es el malo, le voy enseñando, “mamá éste es el hongo bueno dice, es el hongo bueno, no, ese es el malo y ese es el bueno. el bueno cuando se corta el hongo y se hace morada, ese no es bueno, ese es malo y ese es más este, estos hongos como son comestibles, son más débiles que de los malos hongos,” continuó Adriana Pérez, Nanacantera y médico tradicional.

A este encuentro acudieron Nanacateras de todas las edades.

Lizeth, es una joven que con mucho orgullo, conserva y transmite el conocimiento que le dio su abuela.

“Ah, porque nos enseñaron cuales son y cuáles no. tan solo hay algunos como las yemas, que algunos traen puntitos, que son los que no son y las que son, traen su botita,” explicó Lizeth Hernández, Nanacantera.

Este año ha sido uno de los más difíciles para ellas.

Ya que la temporada de calor y sequía, pegó y la producción de hongos, disminuyó considerablemente.

Pero a pesar de las adversidades, llegaron a este pueblo indígena a compartir sus conocimientos milenarios.