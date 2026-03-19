Síndrome de Edwards, ¿Cuánto tiempo pueden vivir los bebés con este padecimiento?

El síndrome de Edwards, también conocido como trisomía 18, es una alteración genética causada por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18; esta condición puede detectarse desde el embarazo, afectando el desarrollo de los bebés, algunos de ellos no llegan a nacer.

¿Qué es el síndrome de Edwards?

Este síndrome, también conocido como trisomía 18, es una alteración genética causada por la presencia de un cromosoma adicional en el par 18. Esta condición puede afectar todo el desarrollo y la salud de quienes la presentan desde el nacimiento, ya que impacta múltiples funciones del organismo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, esta condición ocurre cuando hay un cromosoma 18 extra en algunas o todas las células del cuerpo de los recién nacidos.

Hoy, 18 de marzo, conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Edwards (Trisomía 18). 💜



Esta fecha nos invita a informarnos, generar conciencia y reconocer a las familias y personas cuidadoras que acompañan con amor, paciencia y dedicación a quienes viven con esta condición. 🤝… pic.twitter.com/FYGVAeiljU — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) March 18, 2026

Esto puede provocar bajo peso al nacer, rasgos físicos particulares y afectaciones en órganos vitales como el corazón, los pulmones o los riñones.

¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con el síndrome de Edwards?

El síndrome de Edwards es considerado una condición compleja. Muchos bebés con este padecimiento fallecen antes de nacer o durante el primer mes de vida.

Sin embargo, también se ha documentado que algunos niños y niñas pueden vivir durante varios años, especialmente con acompañamiento médico y el cuidado de sus familias.

El síndrome de Edwards es una condición poco frecuente. Se estima que ocurre en aproximadamente 1 de cada 5 mil a 6 mil nacimientos vivos.

Sin embargo, su incidencia real es mayor, ya que muchos embarazos con trisomía 18 no llegan a término. Además, es más común en niñas que en niños y su probabilidad aumenta con la edad materna.

¿Cuándo es el día del síndrome de Edwards?

El Día del Síndrome de Edwards se conmemora el 18 de marzo, una fecha que busca generar conciencia sobre esta condición genética, visibilizar a las personas que la padecen y promover el acceso a información, diagnóstico oportuno y acompañamiento para las familias.