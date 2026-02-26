Una escena que pudo terminar en tragedia se convirtió en un milagro en la montaña, luego de que dos esquiadores salvaron la vida de un hombre que había quedado completamente sepultado bajo la nieve en el resort Palisades Tahoe, en California, tras notar que algo no cuadraba en medio de la nieve polvo.

Según relataron testigos a medios locales, los jóvenes descendían por una zona del complejo cuando observaron que las puntas de unos esquís sobresalían ligeramente de la superficie. “Por alguna razón nos detuvimos y vimos las puntas de los esquís... y por suerte lo hicimos”, explicó Carson Schmidt. Lo que parecía un detalle insignificante era, en realidad, la única señal visible de que un hombre estaba asfixiándose bajo varios centímetros de nieve.

Accidente en Palisades Tahoe: Asi fue el rescate de parte de los esquiadores en California

El incidente se produjo en una zona con abundante nieve polvo profunda, una condición que puede resultar extremadamente peligrosa; aunque muchas personas asocian los enterramientos con avalanchas, los expertos advierten que no es necesario un alud para quedar completamente sepultado.

De acuerdo con la organización National Ski Areas Association (NSAA), los accidentes por inmersión en nieve profunda, más conocidas como snow immersion suffocation, representan un riesgo real, especialmente cuando se esquía fuera de pistas marcadas o entre árboles.

En estos casos, una caída puede provocar que el esquiador quede invertido, con la cabeza atrapada bajo la nieve suelta, lo que dificulta la respiración en cuestión de minutos.

¿Qué hicieron los esquiadores para salvarlo?

Al detectar las puntas de los esquís, los rescatistas improvisados comenzaron a excavar frenéticamente con las manos hasta localizar al hombre. Lograron desenterrarlo antes de que la falta de oxígeno tuviera consecuencias fatales.

El resort activó sus protocolos de seguridad y el hombre fue atendido tras el rescate. No se reportaron avalanchas en la zona al momento del incidente, lo que refuerza la advertencia de que este tipo de situaciones puede ocurrir incluso en condiciones aparentemente estables.

¿Por qué este caso es una advertencia para todos los esquiadores?

La propia NSAA y múltiples estaciones de esquí en Estados Unidos recomiendan no esquiar solo, mantener contacto visual con compañeros y evitar zonas de nieve profunda sin preparación adecuada. Este rescate en Palisades Tahoe se suma a otros casos documentados en Norteamérica que subrayan un mensaje clave: la montaña no perdona descuidos.

Un simple vistazo, una pausa inesperada y una reacción rápida marcaron la diferencia entre la vida y la muerte; ¿estás preparado para reaccionar si algo así ocurre frente a ti en la nieve?

