Batalla por su terreno: familia rechaza millonaria oferta ante megaproyecto tecnológico en Kentucky

Una familia agrícola de Kentucky, llama la atención en Estados Unidos y en redes sociales, luego de rechazar una oferta de 26 millones de dólares para vender parte de su terreno a una empresa interesada en construir un enorme centro de datos.

Se trata de la familia Huddleston, que durante generaciones ha trabajado en su propiedad de aproximadamente mil 200 acres, cerca de 500 hectáreas, ubicadas en el condado de Mason, donde crían ganado que abastece a comunidades locales. La propuesta contemplaba la compra de una parte de su tierra, es decir de alrededor de 900 acres, unas 3360 hectáreas, para desarrollar un campus tecnológico a gran escala en las afueras de Maysville.

Rechazan 26 millones de dólares: familia defiende su tierra ante megaproyecto tecnológico en EE.UU.|“LEX18"

¿Por qué quieren la tierra de la familia Huddleston en Kentucky?

Aunque el nombre de la empresa interesada no ha sido revelado, autoridades locales confirmaron que se trata de una compañía de alto nivel, posiblemente dentro del listado de Fortune 100, la que está interesada en instalar infraestructura clave para la economía digital: un enorme data center. De acuerdo con funcionarios municipales, el proyecto podría generar:

Más de mil empleos en construcción durante 8 a 10 años



Más de 100 empleos permanentes, con salarios promedio de 100 mil dólares anuales.

Además, se aseguró que la empresa cubriría los costos energéticos mediante la construcción de una nueva planta eléctrica, sin afectar a los contribuyentes.

NEW: Kentucky mother and daughter turn down more than $26 million offer from developers seeking to buy their farmland for a massive data center project



Ida Huddleston, 82, and her daughter, Delsia Bare, 54, said developers offered a combined $26.48 million for their land



That… pic.twitter.com/NuAEj8P6ZH — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 13, 2026

Familia Huddleston rechaza millonaria oferta por sus tierras en Kentucky; esta es la razón

Para los Huddleston, la decisión no fue económica, sino emocional y ambiental: “Es invaluable”, afirmó Ida Huddleston, propietaria del terreno, al explicar a medios locales que su intención es heredar la tierra a futuras generaciones. Además, la familia Huddleston también expresó preocupaciones acerca del impacto en los recursos hídricos, en la sobrecarga en la red eléctrica, además de la irreversible pérdida de tierras agrícolas fértiles.

El proyecto implicaría la rezonificación de más de dos mil acres, más 800 hectáreas, en la región, lo que podría transformar el uso del suelo agrícola en infraestructura tecnológica. Autoridades locales defienden el desarrollo, argumentando que incluso si el proyecto cambia en el futuro, la infraestructura mantendría el valor económico del terreno.

Tecnología vs. tierras fértiles: Un debate global en Kentucky

El caso Huddleston refleja una tendencia creciente, como la expansión de centros de datos en zonas rurales, impulsada por la demanda de servicios digitales, Inteligencia Artificial y almacenamiento en la nube. Sin embargo, también abre el debate acerca del costo ambiental y social de estos desarrollos frente a la preservación de comunidades y tradiciones agrícolas. En un mundo cada vez más digital, la historia de esta familia plantea una duda inevitable: ¿hasta dónde vale la pena transformar la tierra en nombre del progreso tecnológico?