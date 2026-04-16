Hombre atropella a su amigo en Chile tras intento de asalto

Lo que parecía un típico “aventón” en la madrugada terminó en tragedia en Chile. Gabriel llegaba a su hogar alrededor de las 3 de la mañana del 14 de abril de 2026 tras ensayar con su banda de música. Un amigo lo dejó a la entrada de su casa en Villa lo Errázuriz, en la comuna de Maipú. Estaba bajando sus cosas de la cajuela cuando sucedió el caos.

Delincuencia en Villa Errázuriz: El violento intento de asalto que terminó en muerte

Un auto y una motocicleta aparecieron de repente en el lugar. Delincuentes armados intentaron bloquearle el paso para robarle el vehículo al amigo de Gabriel. El conductor aceleró en reversa a toda velocidad para escapar, sin notar que el joven músico se encontraba justo detrás. Lo impactó y atropelló en cuestión de segundos.

Los criminales huyeron y abandonaron la moto, que también era robada, en la escena. Gabriel agonizó en el suelo. Una pareja se acerca, lo observa por unos segundos y se va sin ofrecer ayuda. Minutos después, el joven falleció.

Legítima defensa: ¿Por qué la Fiscalía exculpó al conductor del vehículo?

El conductor, víctima del intento de asalto y responsable del atropello involuntario, se presentó ante los Carabineros, la policía chilena. La Fiscalía lo declaró sin responsabilidad penal y solo lo apercibió.

"Estamos investigando el caso con todos los recursos disponibles", afirmó Juan Carlos Hidalgo, fiscal de Occidente.

Vecinos de Maipú exigen mayor vigilancia tras ola de asaltos

El teniente coronel Cristian Becerra, de Carabineros Prefectura Rinconada, destacó que el conductor actuó en legítima defensa tras verse amenazado con un arma.

Vecinos de la zona de Villa lo Errázuriz denuncian que se sienten desprotegidos, ya que en repetidas ocasiones son asaltados de la misma manera, por lo que piden mayor vigilancia.