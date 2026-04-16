¿Eran therians? Investigan a pilotos de EU por maullar y ladrar en frecuencia de emergencia

El trabajo de piloto involucra mucha responsabilidad presión y estrés, pero en esta ocasión, un par de ellos en Estados Unidos usaron su trabajo para maullar y ladrar por medio de la frecuencia de radio.

"Ustedes deben ser profesionales": Pilotos causan indignación al ladrar y maullar por radio

Se trata de un incidente sucedido el 12 de abril de 2026 en la frecuencia de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Un audio revela que unos pilotos realizaban ruidos de animales.

Otra persona los regaña y les dice “Ustedes deben ser pilotos profesionales”, a lo cual recibió más maullidos y ladridos como respuesta.

🚨#BREAKING: The FAA has announced that they will investigate an incident after two pilots were heard meowing and woofing on an emergency aviation frequency. pic.twitter.com/OkOdptf2lN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 16, 2026

"Por eso vuelan un RJ": La burla entre colegas que se volvió viral en ATC.com

Incluso otro de sus colegas les dijo que “por eso todavía vuelan en un RJ”, ya que RJ significa un avión regional. Cabe recordar que muchos pilotos inician su carrera en los aires realizando vuelos regionales.

Los maullidos y ladridos interrumpieron las comunicaciones normales en una frecuencia diseñada para casos de emergencia.

El audio fue divulgado por el portal especializado ATC.com, especializado en captar audios de torres de control de tráfico aéreo. No obstante, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) señaló que investigará lo sucedido.

Emergencia en riesgo: El uso indebido de la frecuencia de guardia en Washington

Además, la FAA recordó que las regulaciones prohíben que los pilotos entablen conversaciones “no esenciales cuando se encuentran por debajo de los 10 mil pies de altitud” (3 mil 048 metros de altitud), señaló en un comunicado.

The frequency they “meow” on is our “Guard” frequency, supposed to be reserved for emergencies.



This is a common thing unfortunately & is stupid. I support penalties for these pilots. Just because you can’t hear an emergency doesn’t mean ATC can’t & you are blocking them. https://t.co/EZQ92WFlfj — KC-10 Driver ✈️ 👨‍✈️ B-737 Wrangler (@MCCCANM) April 15, 2026

Especialistas indican que la frecuencia utilizada en este incidente se trata de la frecuencia de guardia, que está reservada para casos de emergencia y que es monitoreada constantemente por pilotos para saber de peticiones de auxilio y transmisiones urgentes.

“No es para entretenimiento, es una frecuencia seria y tiene un propósito serio. Cualquier cosa que lo contamine como humor o cualquier clase de broma no es bien recibida y debería parar”, aseguró Dennis Tajer, piloto y vocero de la Asociación de Pilotos Aliados, que representa a pilotos de la aerolínea American Airlines.