El cielo de Ucrania queda desprotegido: Rusia aprovecha el desvío de armas a Medio Oriente para lanzar una ofensiva récord

Las autoridades ucranianas confirmaron este jueves el mayor ataque combinado de drones y misiles en lo que va de 2026. La ofensiva, que rompió una tregua de 32 horas por la Pascua Ortodoxa, consistió en el lanzamiento de 659 drones de ataque y 44 misiles balísticos y de crucero, totalizando más de 700 proyectiles en menos de 24 horas. El saldo oficial es de 18 fallecidos y 118 heridos.

Fatalidades y daños en las ciudades

Odesa: Es la ciudad con más víctimas, reportando 9 fallecidos. El ataque utilizó la táctica de impacto sucesivo: un dron golpeó un edificio residencial y, minutos después, un misil balístico impactó el mismo punto mientras los servicios de emergencia trabajaban. Además, los dormitorios de la Academia Nacional de Música de Odesa fueron destruidos, resultando en cinco estudiantes hospitalizados.

Es la ciudad con más víctimas, reportando 9 fallecidos. El ataque utilizó la táctica de impacto sucesivo: un dron golpeó un edificio residencial y, minutos después, un misil balístico impactó el mismo punto mientras los servicios de emergencia trabajaban. Además, los dormitorios de la Academia Nacional de Música de Odesa fueron destruidos, resultando en cinco estudiantes hospitalizados. Kiev: Se confirmaron 4 muertos, incluyendo un niño de 12 años hallado bajo los escombros en el distrito de Podil, donde colapsó un edificio de 16 pisos. Cuatro trabajadores de emergencias médicas resultaron heridos mientras atendían los 26 sitios de impacto en la capital. Una detonación cercana a una construcción residencial dejó seis obreros heridos, dos en estado crítico.

Se confirmaron 4 muertos, incluyendo un niño de 12 años hallado bajo los escombros en el distrito de Podil, donde colapsó un edificio de 16 pisos. Cuatro trabajadores de emergencias médicas resultaron heridos mientras atendían los 26 sitios de impacto en la capital. Una detonación cercana a una construcción residencial dejó seis obreros heridos, dos en estado crítico. Dnipró: 4 fallecidos y decenas de heridos tras oleadas de drones que incendiaron edificios en áreas céntricas.

4 fallecidos y decenas de heridos tras oleadas de drones que incendiaron edificios en áreas céntricas. Zaporiyia: Se confirmó 1 fallecido por ataques directos a infraestructura civil.

Se confirmó 1 fallecido por ataques directos a infraestructura civil. Járkov, Mykolaiv y Kherson: En Járkov, una mujer de 77 años y un hombre de 66 resultaron heridos. En Mykolaiv y Kherson, los impactos contra la red eléctrica provocaron un apagón total en ambas ciudades.

Another night has proven that Russia does not deserve any easing of global policy or lifting of sanctions. Russia is betting on war, and the response must be exactly that: we must defend lives with all available means, and we must also apply pressure for the sake of peace with… pic.twitter.com/jHsZjsgXt9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026

Ucrania se defiende mientras atraviesa una crisis de suministros

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó la interceptación de 636 drones y 31 misiles. Sin embargo, 13 misiles balísticos y 23 drones lograron evadir el escudo antiaéreo, impactando en 26 ubicaciones estratégicas.

El presidente Volodymyr Zelensky y el canciller Andrii Sybiha señalaron que la efectividad de la defensa ha caído debido a una escasez crítica de misiles Patriot. Los suministros de este sistema estadounidense han sido desviados prioritariamente al Medio Oriente desde febrero debido a la escalada bélica entre EE. UU., Israel e Irán, dejando a Ucrania sin capacidad suficiente para interceptar proyectiles balísticos rusos.

Contexto político y financiero



Ayuda Europea: Kiev busca acelerar un préstamo de 90,000 millones de euros de la Unión Europea, ahora que el bloqueo de Viktor Orbán terminó tras su salida del poder en Hungría. Los fondos se dividirán entre necesidades de defensa y apoyo económico.

Kiev busca acelerar un préstamo de de la Unión Europea, ahora que el bloqueo de Viktor Orbán terminó tras su salida del poder en Hungría. Los fondos se dividirán entre necesidades de defensa y apoyo económico. Proceso de Paz: Las negociaciones mediadas por EE. UU. se encuentran estancadas desde que la administración de Donald Trump centró su atención en Medio Oriente. Rusia exige un acuerdo de paz previo al cese de fuego, mientras Ucrania propone un alto al fuego estable como condición para negociar.

Las negociaciones mediadas por EE. UU. se encuentran estancadas desde que la administración de Donald Trump centró su atención en Medio Oriente. Rusia exige un acuerdo de paz previo al cese de fuego, mientras Ucrania propone un alto al fuego estable como condición para negociar. Respuesta Ucraniana: Moscú informó que un ataque ucraniano con drones en la región Krasnodar (Tuapse) mató a dos personas, incluyendo a una adolescente de 14 años, y provocó un estado de emergencia local.

Este ataque se da a pocos días de otro que cobró dos vidas en Yasynuvata, Ucrania.