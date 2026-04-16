¡No es en Veracruz! Tienda en Houston lanza polémico helado de cangrejo

En Estados Unidos, una heladería de Houston, Texas, realizó una propuesta polémica que agradó a sus clientes: un helado de cangrejo de río, que combina una base de crema con este marisco.

El postre más extraño de Texas: Así es el helado de cangrejo de río de Houston

El negocio Red Circle Ice Cream lanzó este sabor desde 2019 tras inspirarse en un receta de mariscos familiar. Incluso los clientes comienzan a llamar al local desde finales de enero para pedirlo, ya que se ha vuelto un clásico de la primavera, cuando es la temporada de cangrejo de río más grande.

De la olla al cono: El proceso artesanal con especias cajún y mantequilla

Nickey Ngo, dueña del negocio, agrega especias cajún, ajo, mantequilla y otros ingredientes, para después colocar a los cangrejos de río vivos en una olla. Posteriormente se agregan todo con mantequilla y sazonadores en la base cremosa.

Al final, una batidora integra todo hasta formar el helado. La forma de presentación es bastante original: un cangrejo de río cocido es colocado encima del helado, con las pinzas colgando. Lo acompañan con waffles o conos.

¿A qué sabe el helado de marisco? Clientes dividen opiniones en Red Circle

Varios clientes celebran la originalidad del helado de cangrejo de río. “Es diferente, no es un helado típico, eso seguro. Pero vale la pena probarlo. Amo probar comidas nuevas, y esto está realmente bueno”, comentó Ali Muhammad, a la agencia de noticias Reuters.

Otra comensal, Lauren Moore, destacó que este postre es un poco salado, pero “cremoso y suave”, además de “un poco picante”.

La dueña de la heladería recomienda comer este helado al romper la cola del cangrejo de río y usar la cabeza como cuchara.

Cabe recordar que en México también nos pintamos solos para los sabores de helado. En ferias como la de Tulheyualco, en la Ciudad de México, sirven helados con sabores como chicharrón, camarón o lechuga, entre otros.

