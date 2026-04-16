¿Donald Trump contra México y el mundo? Sigue aquí sus declaraciones EN VIVO hoy
Los mensajes del presidente Donald Trump siempre tienen un impacto fuera de Estados Unidos, sigue la cobertura minuto a minuto de sus declaraciones.
En un contexto marcado por tensiones políticas, economía y tecnología, incluyendo temas como Trump IA, seguridad nacional y su impacto en Estados Unidos, Azteca Noticias te lleva la cobertura más completa acerca de las declaraciones más polémicas de Donald Trump.
Para responder a la pregunta ¿por qué Trump sigue siendo tendencia en buscadores? Se debe destacar su estilo directo, confrontativo y mediático lo mantiene en el centro del debate político en Trump USA. Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO de las declaraciones más recientes y polémicas del magnate republicano.
¿Donald Trump contra el mundo? Sigue aquí sus declaraciones EN VIVO hoy
Trump "da espacio" a líderes de Israel y Líbano
En su más reciente publicación en Truth Social, su red social, Donald Trump publicó: "Intentando crear un poco de espacio entre Israel y Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes hablaron, como 34 años. Sucederá mañana. ¡Genial! Presidente DJT".
Trying to get a little breathing room between Israel and Lebanon. It has been a long time since the two leaders have spoken, like 34 years. It will happen tomorrow. Nice! President DJT— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 16, 2026
(TS: 15 Apr 23:26 ET)…