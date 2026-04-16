En un contexto marcado por tensiones políticas, economía y tecnología, incluyendo temas como Trump IA, seguridad nacional y su impacto en Estados Unidos, Azteca Noticias te lleva la cobertura más completa acerca de las declaraciones más polémicas de Donald Trump.

Para responder a la pregunta ¿por qué Trump sigue siendo tendencia en buscadores? Se debe destacar su estilo directo, confrontativo y mediático lo mantiene en el centro del debate político en Trump USA. Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO de las declaraciones más recientes y polémicas del magnate republicano.

