¿Cuántos años de mandato le quedan a Donald Trump? Inicia la cuenta regresiva en la Casa Blanca

El reloj ya corre en la Casa Blanca. Donald Trump inició un segundo mandato en 2025 y, desde ese entonces, marcó una nueva etapa en Estados Unidos llena de decretos, choques judiciales y decisiones que han vuelto a polarizar su país.

Aunque su regreso fue presentado como el inicio de una nueva era política, la realidad es más dura: su tiempo en el poder tiene fecha de caducidad. La Constitución estadounidense no deja margen para una tercera elección presidencial; aunque el mandatario ha insinuado que le gustaría quedarse al frente de uno de los países más poderosos del mundo.

Por eso, más que preguntar si Donald Trump seguirá dominando la conversación política, la cuenta que ahora importa es otra: cuántos años de mandato le quedan en la presidencia y qué ha hecho con ese tiempo desde que volvió al Despacho Oval.

¿Cuántos años de mandato le quedan a Donald Trump?

Donald Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, fecha en la que rindió protesta para volver a la Casa Blanca. Su periodo termina el 20 de enero de 2029, como marcan los ciclos constitucionales de cuatro años para la presidencia de Estados Unidos.

Tomando como referencia este 17 de marzo de 2026, a Donald Trump le quedan dos años, 10 meses y tres días en el cargo, es decir, mil 40 días de mandato por delante. Ese dato convierte su presidencia en una auténtica cuenta regresiva política, sobre todo porque ya no puede buscar otra reelección.

La razón está en la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que ninguna persona puede ser elegida presidente más de dos veces. Como Trump ya ganó en 2016 y volvió a ganar en 2024, este es su último periodo posible en la Casa Blanca.

¿Cuántas órdenes ejecutivas ha firmado Trump desde su regreso?

La velocidad ha sido una de las marcas de esta nueva presidencia. La propia Casa Blanca presumió que Trump firmó más órdenes ejecutivas en su primer día que cualquier otro presidente de Estados Unidos.

A la fecha, Donald Trump ha firmado 244 órdenes ejecutivas entre 2025 y 2026; de ellas, 225 fueron registradas en 2025 y 19 en 2026.

Ese ritmo deja ver una apuesta por mover la agenda con rapidez, incluso cuando varias de esas decisiones han terminado en tribunales o han desatado fuertes críticas dentro y fuera de Estados Unidos.

Las órdenes ejecutivas más polémicas de Donald Trump

Una de las más controvertidas fue la orden 'Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense', firmada el 20 de enero de 2025, con la que buscó restringir la ciudadanía por nacimiento para ciertos niños nacidos en territorio de Estados Unidos. La medida tocó un tema especialmente sensible porque choca con la interpretación tradicional de la Enmienda 14.

Ese mismo día también firmó acciones para declarar una emergencia nacional en la frontera con México, reforzar su ofensiva contra la migración irregular y avanzar en la designación de cárteles como organizaciones terroristas.

¡Con la espada desenvainada!@realDonaldTrump firmó una serie de órdenes ejecutivas para darle fundamento legal a sus acciones y soltó una nueva bomba: la de los aranceles contra México.



El mandatario aseguró que ya es tiempo de anteponer los intereses de #EU, de sus empresas y… pic.twitter.com/enDqNnCnyY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 21, 2025

Otra de las decisiones que más ruido hizo fue su ofensiva contra los programas de diversidad, equidad e inclusión. Trump impulsó órdenes para desmontar esas estructuras dentro del gobierno federal.

En el terreno cultural y de derechos, también sobresale la orden 'Defender a las mujeres de la ideología de género extremista y restaurar la verdad biológica en el gobierno federal', firmada el 20 de enero de 2025. Ese decreto fijó la política federal en torno al reconocimiento de sólo dos sexos biológicos, una decisión que provocó fuerte rechazo de organizaciones civiles y abrió nuevos litigios.

Esto es lo que ha hecho Donald Trump desde que volvió a la presidencia

El segundo mandato de Trump arrancó con una estrategia de choque:



Endurecimiento de las políticas migratorias

Recortes o reestructuración de áreas del gobierno federal

Presión contra políticas de diversidad

Expansión agresiva del poder ejecutivo.

Además, Trump ha sido descrito como un presidente que ejerce el poder ejecutivo con menos frenos que en su primer mandato y con una disposición mayor a llevar sus disputas políticas, legales e ideológicas al límite institucional.