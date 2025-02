¡Con solo 3 días de clases! Esta será la semana más corta para estudiantes SEP en marzo 2025

Aunque las vacaciones escolares están cada vez más cerca, los estudiantes podrán disfrutar de un descanso adicional debido a que se avecina la semana más corta para los estudiantes SEP en marzo 2025.

¡Vacaciones entes de las vacaciones! En Fuerza Informativa Azteca te decimos cuál será la semana más corta para estudiantes durante el mes de marzo, según el calendario SEP 2025.

Semana más corta de marzo para los estudiantes de la SEP 2025|SEP

¿Cuándo será la semana más corta para estudiantes SEP en marzo 2025?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha establecido en su calendario escolar 2024-2025, que en marzo, se dará una semana especialmente corta para los estudiantes de todo el país.

Cabe decir que en el calendario de la SEP, se organiza el ciclo escolar para todas las escuelas públicas y privadas que forman parte del Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país.

En este calendario se marcan tanto las fechas de inicio, como las de término del ciclo escolar, pero también aquí se encuentran los días festivos y periodos vacacionales. Los estudiantes de la SEP pueden saber cuándo van a disfrutar de las vacaciones de invierno, Semana Santa y verano, simplemente si consultan las fechas en el calendario oficial en donde se planifica el año académico.

Además de los periodos vacacionales, el calendario de la SEP 2025, también especifica los días festivos oficiales que deben ser respetados por todas las instituciones educativas. Cabe decir que en estos días de descanso también se benefician los docentes y a personal administrativo, quienes pueden descansar en dichas fechas, al igual que sus estudiantes.

Esta será la semana más corta para estudiantes SEP en marzo 2025

Conforme al calendario oficial de la SEP, la semana más corta de marzo 2025, se dará antes del periodo vacacional de Semana Santa, que comenzará el lunes 14 de abril y finalizará el viernes 25 de abril. Es decir, que los estudiantes regresarán a clases hasta el lunes 28 de abril de 2025.

Cabe decir que este descanso adicional ocurrirá en la semana del 17 al 21 de marzo, cuando los estudiantes solo asistirán a clases durante tres días. Esa semana será corta debido a que el lunes 17 de marzo es un día festivo por la conmemoración al natalicio de Benito Juárez, esto a pesar de que el aniversario es el 21 de marzo, pero que se ha trasladado al lunes para crear un puente de tres días (sábado, domingo y lunes).

Pero por si estos días no fueran suficientes, para el día viernes 21 de marzo, no habrá clases debido a la descarga administrativa. Recordemos que en este día, los docentes y personal administrativo se encargan de subir las calificaciones al sistema de la SEP, por lo que los estudiantes no cuentan actividades académicas durante ese día; por lo anterior, los días del 17 al 21 de marzo, corresponderán a la semana más corta para estudiantes SEP en marzo 2025.