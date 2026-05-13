Del calor a las tormentas: así evolucionarán la temporada de lluvias en CDMX durante los próximos meses

No guardes el paraguas. Aunque las lluvias ya comenzaron a provocar inundaciones y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), la temporada apenas inicia y se espera que las tormentas se intensifiquen durante los próximos meses.

Las lluvias ya han comenzado a provocar afectaciones en algunas zonas de la CDMX, con encharcamientos, tránsito lento e inundaciones en vialidades principales.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en la CDMX?

La temporada de lluvias en la CDMX se extenderá durante los próximos meses y se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente hacia el otoño.

Sin embargo, se esperan rachas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica en distintas alcaldías de la capital.

Aunque las tormentas más intensas suelen registrarse entre junio y septiembre, el periodo lluvioso normalmente concluye entre finales de octubre y noviembre, cuando el clima empieza a estabilizarse en la capital.

Cambios en el clima de la CDMX

La CDMX se prepara para dejar atrás las altas temperaturas y entrar de lleno a una temporada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones.

Aunque en las últimas semanas el calor dominó gran parte del Valle de México, los pronósticos apuntan a un cambio drástico en las condiciones climáticas conforme avance mayo y comience oficialmente la temporada de lluvias.

Temporada de huracanes inicia este 15 de mayo

La temporada de huracanes 2026 en México está por comenzar y todo apunta a que será muy distinta entre el océano Pacífico y el Atlántico.

El Pacífico podría registrar más ciclones tropicales de lo habitual y el Atlántico tendría una actividad cercana al promedio debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Especialistas de la UNAM advirtieron que este fenómeno climático cambiará las condiciones atmosféricas y oceánicas durante los próximos meses, lo que podría favorecer huracanes más intensos, lluvias extremas y eventos peligrosos en varias regiones del país.

En México, la temporada de ciclones en el Pacífico inicia el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio. En ambas cuencas concluirá oficialmente el 30 de noviembre.