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Del calor a las tormentas: así evolucionarán la temporada de lluvias en CDMX durante los próximos meses

Tras semanas de tormentas y chubascos en la CDMX, ya se perfila cuándo concluiría la temporada de lluvias y cómo cambiará el clima en los próximos meses.

¿Cuándo terminan las lluvias en CDMX? Así evolucionará la temporada tras semanas de tormentas
¿Cuándo terminan las lluvias en CDMX? Así evolucionará la temporada tras semanas de tormentas|IA

Escrito por: Alejandra Gómez

No guardes el paraguas. Aunque las lluvias ya comenzaron a provocar inundaciones y afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), la temporada apenas inicia y se espera que las tormentas se intensifiquen durante los próximos meses.

Las lluvias ya han comenzado a provocar afectaciones en algunas zonas de la CDMX, con encharcamientos, tránsito lento e inundaciones en vialidades principales.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en la CDMX?

La temporada de lluvias en la CDMX se extenderá durante los próximos meses y se espera que las precipitaciones comiencen a disminuir gradualmente hacia el otoño.

Sin embargo, se esperan rachas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica en distintas alcaldías de la capital.

Aunque las tormentas más intensas suelen registrarse entre junio y septiembre, el periodo lluvioso normalmente concluye entre finales de octubre y noviembre, cuando el clima empieza a estabilizarse en la capital.

Cambios en el clima de la CDMX

La CDMX se prepara para dejar atrás las altas temperaturas y entrar de lleno a una temporada marcada por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones.

Aunque en las últimas semanas el calor dominó gran parte del Valle de México, los pronósticos apuntan a un cambio drástico en las condiciones climáticas conforme avance mayo y comience oficialmente la temporada de lluvias.

Temporada de huracanes inicia este 15 de mayo

La temporada de huracanes 2026 en México está por comenzar y todo apunta a que será muy distinta entre el océano Pacífico y el Atlántico.

El Pacífico podría registrar más ciclones tropicales de lo habitual y el Atlántico tendría una actividad cercana al promedio debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Especialistas de la UNAM advirtieron que este fenómeno climático cambiará las condiciones atmosféricas y oceánicas durante los próximos meses, lo que podría favorecer huracanes más intensos, lluvias extremas y eventos peligrosos en varias regiones del país.

En México, la temporada de ciclones en el Pacífico inicia el 15 de mayo y en el Atlántico el 1 de junio. En ambas cuencas concluirá oficialmente el 30 de noviembre.

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