De tormentas eléctricas a calor récord; así estará el clima en México

El clima en México volverá a presentar contrastes extremos durante las próximas horas. Mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas por el paso del frente frío número 50, otras regiones seguirán bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal se mantendrá sobre el Golfo de México y el oriente del país, donde interactuará con canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico, generando fuertes precipitaciones en el sureste y centro del territorio nacional.

Además, las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar encharcamientos, deslaves, crecida de ríos y afectaciones en zonas bajas.

¿Qué estados tendrán lluvias fuertes este 13 de mayo?

El pronóstico señala que Chiapas será uno de los estados más afectados, con lluvias muy fuertes de hasta 75 milímetros, principalmente en la zona norte.

También se esperan lluvias fuertes en:



Tabasco

Puebla

Oaxaca

Guerrero

Morelos

Estado de México

Michoacán

Jalisco

Colima

En entidades como Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrá intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El SMN alertó que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento capaces de derribar árboles, anuncios espectaculares y estructuras ligeras.

Frente frío 50 dejará vientos fuertes y descenso de temperatura

Aunque gran parte del país seguirá bajo ambiente caluroso, la masa de aire frío asociada al frente frío 50 provocará un ligero refrescamiento en estados del norte, noreste, oriente y centro de México. También habrá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se pronostican fuertes vientos de componente norte, mientras que en estados del centro del país podrían registrarse tolvaneras y caída de ramas o anuncios.

Además, el oleaje podría alcanzar hasta 2.5 metros de altura en costas de Oaxaca y Chiapas.

Reporte de las rachas de #Viento en el #GolfoDeMéxico generadas por el #FrenteFrío número 50 pic.twitter.com/38SdkuH0PE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 13, 2026

Onda de calor seguirá afectando a gran parte del país

Pese a las lluvias, la onda de calor continuará afectando a varios estados del país, especialmente en el norte y occidente. Las temperaturas más extremas se esperan en donde los termómetros podrían superar los 45 grados:



Sonora

Sinaloa

También habrá temperaturas de entre 40 y 45 grados en:



Baja California Sur

Chihuahua

Durango

Nayarit

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Mientras tanto, estados como Veracruz, Tabasco, Jalisco, Morelos y Quintana Roo alcanzarán temperaturas de hasta 40 grados.

Ayer, se registraron 48.0 grados #Celsius en la estación hidrométrica de Huites, municipio de Choix, en #Sinaloa. En el gráfico, las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados. Más información en ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/gZ1YWZQkzS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 12, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se espera una mañana con cielo medio nublado, ambiente templado y presencia de bruma. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se pronostican lluvias fuertes en el Estado de México y chubascos en la Ciudad de México, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para la CDMX se prevé una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados y máximas de 23 a 25 grados. En el Edomex, el termómetro podría bajar hasta los 9 grados por la mañana, mientras que la máxima rondará entre los 22 y 24 grados.

También se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en ambas entidades.