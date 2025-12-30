VIDEO: Así es como 2 hermanos salvaron a conductora de autobús escolar que se ahogaba en Ohio

El 19 de diciembre de 2025, en Ashland, Ohio, Estados Unidos , Catrina Thomas, de 8 años, notó que algo andaba mal con la conductora del autobús escolar de Crestview Schools. Las vías respiratorias de la mujer comenzaron a cerrarse mientras llevaba a los niños al colegio. Catrina corrió al frente y alertó a los alumnos mayores, incluido su hermano Charlie, de 14 años.

Héroes de 8 y 14 años: cómo dos hermanos evitaron una tragedia escolar en Ohio

Catrina Thomas explicó que corrió al frente del autobús y le preguntó a la conductora si algo estaba mal. “Luego ella apuntó a su garganta y corrí hacia atrás para traer a los niños más grandes”.

Su hermano actuó de inmediato. Activó el freno de mano porque el autobús descendía por una colina. Luego tomó el radiocomunicador de la unidad y llamó a la escuela para pedir ayuda.

Two Ohio siblings are being hailed as heroes after rushing to the aid of their school bus driver, who suffered a medical emergency and was unable to breathe. @MolaReports has more. https://t.co/wEfRjB6bWe pic.twitter.com/q8fGPl8BOP — World News Tonight (@ABCWorldNews) December 27, 2025

Lecciones de los "Dukes de Hazzard": la rápida reacción de Charlie para frenar el autobús

Charlie admitió que se inspiró en las películas de los Dukes de Hazzard para actuar en caso de emergencia. “Sólo debes guardar la calma y hacer lo que se necesita en el momento”, señaló.

Añadió que, aunque tuvo miedo por lo que pasó, ayudó a mantener a sus compañeros calmados y que no cundiera el pánico. Su hermana Catrina lo elogió y resaltó que él puede tener miedo, pero en el exterior luce calmado y concentrado.

Madre orgullosa y recuperación de la conductora: lecciones de valentía

Por su parte, Tiffany Erwin, madre de Catrina y Charlie, expresó su alegría de que sus hijos hayan sido capaces de brindar ayuda en un momento tan decisivo y que hayan “salvado la vida de alguien”.

La asistencia llegó rápido. La conductora llegó a tiempo al hospital y ahora se recupera en casa. Catrina celebró que hayan podido ayudarla. “Ella necesita estar con su familia para que la conforten y puedan abrazarla”.

