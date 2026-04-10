Posponen sentencia de “El Mayo” Zambada: el giro que retrasa uno de los juicios más esperados

La audiencia de sentencia contra Ismael Zambada García, más conocido como “El Mayo”, fue pospuesta, en un hecho que genera incertidumbre en torno a uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al narcotráfico en los últimos años.

El caso, que ha captado la atención internacional, enfrenta ahora un nuevo retraso, aunque autoridades judiciales no han detallado públicamente todas las razones específicas de este aplazamiento.

#Importante | Se pospuso para el 18 de mayo la audiencia de sentencia de Ismael #ElMayo Zambada en una corte federal de Brooklyn, Nueva York.



El narcotraficante deberá esperar una nueva fecha clave en su proceso judicial en Estados Unidos. pic.twitter.com/qjG6x3uFbY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

“El Mayo” Zambada no será sentenciado aún: la nueva fecha y lo que podría revelar

La Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, decidió aplazar la audiencia de sentencia contra Ismael Zambada García, líder histórico del Cártel de Sinaloa, hasta el próximo 18 de mayo.

Dicha decisión fue tomada a solicitud conjunta de la defensa y los fiscales federales, por lo que refuerzan las versiones acerca de posibles negociaciones en curso dentro de uno de los casos más relevantes del narcotráfico internacional.

¿Por qué se retrasó la sentencia de “El Mayo”?

Cabe recordar que originalmente, la audiencia de sentencia estaba programada para el 13 de abril a las 10:00 horas, bajo la supervisión del juez federal Brian Cogan, conocido por haber llevado el juicio de Joaquín Guzmán Loera.

Este aplazamiento ocurre en un contexto clave, ya que Zambada García se declaró culpable de todos los cargos que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y narcoterrorismo.

Expertos señalan que este movimiento suele estar ligado a acuerdos de cooperación, en donde el acusado puede proporcionar información a cambio de beneficios en su sentencia.

¿Puede “El Mayo” evitar cadena perpetua?

Bajo las leyes federales de Estados Unidos, los delitos que enfrenta implican cadena perpetua como sentencia mínima, sin embargo, el panorama podría cambiar.

Como parte de negociaciones previas, la defensa el El Mayo, encabezada por el abogado Frank Pérez, logró que los fiscales retiraran la posibilidad de pena de muerte. Además, si Zambada se convierte en testigo cooperante, podría obtener una reducción significativa de su condena, como ha ocurrido en otros casos similares dentro del narcotráfico internacional.

