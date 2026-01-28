EU evalúa reabrir su embajada en Venezuela a casi un mes de la captura de Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos (EU) analiza la posible reapertura de su embajada en Venezuela , cerrada desde 2019, de acuerdo con reportes de Associated Press (AP) y Reuters, en lo que podría representar un cambio relevante en la relación diplomática entre ambos países.

Funcionarios estadounidenses han informado que el Departamento de Estado ya dio aviso al Congreso sobre los primeros pasos para evaluar el retorno de personal diplomático a Venezuela , aunque aclararon que no existe una decisión definitiva y que el proceso dependerá de condiciones de seguridad y viabilidad operativa.

La embajada estadounidense en Caracas fue cerrada durante el primer mandato de Donald Trump, tras el rompimiento de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y a casi un mes de su captura.

¿Qué implicaría reabrir la embajada de EU en Venezuela?

Según AP, el plan inicial contempla el envío de personal temporal para realizar funciones diplomáticas limitadas, mientras se evalúa la rehabilitación del edificio y las condiciones para una operación permanente.

Actualmente, los asuntos relacionados con Venezuela son atendidos por diplomáticos estadounidenses desde Bogotá, Colombia. Una reapertura permitiría retomar servicios consulares, así como establecer un canal directo de comunicación política con las autoridades venezolanas.

Funcionarios del Departamento de Estado señalaron que cualquier despliegue sería gradual y condicionado, y que la reapertura no implica, por ahora, una normalización plena de las relaciones bilaterales.

¿Por qué EU evalúa regresar a Venezuela?

De acuerdo con Reuters, el análisis ocurre en medio de ajustes en la política de Washington hacia Venezuela , luego de cambios recientes en el escenario político venezolano y de nuevas evaluaciones estratégicas de Estados Unidos en la región.

Reuters también reportó que el gobierno estadounidense ha comenzado a designar nuevos representantes diplomáticos para el manejo y ha enviado equipos técnicos para evaluar las condiciones sobre el terreno.

Hasta el momento, el Departamento de Estado ha evitado confirmar una fecha concreta para la reapertura y ha subrayado que el proceso no está garantizado.

¿Qué dice EU oficialmente?

Un portavoz del Departamento de Estado indicó a AP que Estados Unidos “explora opciones” para fortalecer su presencia diplomática y proteger sus intereses, pero recalcó que cualquier decisión se tomará en coordinación con el Congreso y bajo estrictos criterios de seguridad.

Desde 2019, Washington no mantiene una embajada operativa en Venezuela , lo que ha limitado su capacidad de asistencia consular y su interacción directa con el gobierno venezolano.

Un posible giro en la relación bilateral de EU y Venezuela

La eventual reapertura de la embajada sería el primer restablecimiento formal de presencia diplomática estadounidense en Venezuela en más de seis años, aunque expertos citados por Reuters advierten que el gesto no debe interpretarse automáticamente como un reconocimiento político pleno o un levantamiento de sanciones.

Por ahora, la administración estadounidense mantiene que se trata de una evaluación en curso, sin decisiones finales.