Estados Unidos invertirá 42 mil mdd en acceso a internet al 2030

La Casa Blanca dijo que distribuirá 42 mil millones de dólares entre los 50 estados y territorios de Estados Unidos para que el acceso a la banda ancha de alta velocidad sea universal antes de 2030, al tiempo que lanzó una nueva campaña publicitaria para las políticas económicas del presidente Joe Biden.

El financiamiento bajo el Programa de Implementación y Acceso Equitativo de Banda Ancha fue autorizado por la ley de infraestructura de 2021 de 1 billón de dólares impulsada por Biden. El gasto se basará en un mapa de cobertura de la Comisión Federal de Comunicaciones recientemente publicado que detalla las brechas en el acceso.

Texas y California, los dos estados más poblados de Estados Unidos, encabezan la lista de financiamiento con 3 mil 100 millones y mil 900 millones de dólares, respectivamente. Pero otros estados menos poblados como Virginia, Alabama y Louisiana entraron en la lista de los 10 principales en cuanto a financiamiento debido a la falta de acceso a banda ancha. Estos estados tienen grandes áreas rurales con menos conectividad a Internet que sus principales ciudades.

“Es la mayor inversión en internet de alta velocidad que se haya hecho nunca. Porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a internet es tan importante como la electricidad, el agua u otros servicios básicos”. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Los fondos asignados van desde 27 millones de dólares para territorios como las Islas Vírgenes de Estados Unidos hasta más de 3 mil 100 millones de dólares para Texas, y cada estado recibe un mínimo de 107 millones de dólares.

Anuncio en medio de gira presidencial

El anuncio inicia la segunda etapa de la gira de Biden y destaca cómo la legislación aprobada cuando su Partido Demócrata controlaba el Congreso afectará a los estadounidenses promedio, a medida que se prepara su candidatura a la reelección de 2024.

Biden también dará lo que los funcionarios de la Casa Blanca describen como un importante discurso económico el miércoles en Chicago, presentando la llamada "Bidenomía", según un memorando del lunes de los asesores principales Anita Dunn y Mike Donilon a los demócratas del Congreso y otros aliados.

Las elecciones de 2024 se verán en parte como un referéndum sobre el manejo de la economía por parte de Biden. La creación de empleo y el bajo desempleo son los aspectos positivos, mientras que la inflación elevada y el efecto colateral de las tasas de interés más altas han avivado los temores a una recesión.

El 54%, de los estadounidenses desaprueba la forma en que Biden está desempeñando su trabajo, mientras que solo el 35% de los encuestados aprueba su gestión de la economía. Los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 2022.

Brecha digital en Estados Unidos

El Gobierno estima que hay unos 8.5 millones de lugares en Estados Unidos que carecen de acceso a conexiones de banda ancha.

Compañías de banda ancha como Verizon VZ.N, Comcast CMCSA.O, Charter Communications CHTR.O y AT&T T.N se han mostrado reacias a brindar acceso a comunidades rurales de baja población porque las inversiones son costosas y las regiones no ofrecen muchos suscriptores. La falta de acceso a banda ancha llamó la atención durante los confinamientos por el COVID-19, que obligaron a los estudiantes a conectarse a clases de manera remota.

Se espera que los estados presenten planes iniciales a finales de este año que desbloquearán el 20% de la financiación. Una vez que se finalicen los planes, que podrían extenderse hasta 2025, el gobierno liberará el dinero restante.