Corte Suprema de EU apoya política migratoria de Biden

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde el viernes al Gobierno del presidente Joe Biden para seguir adelante con las directrices de inmigración para combatir amenazas a a seguridad pública, dándole una victoria en una polémica batalla legal con Texas y Louisiana.

Con 8 votos a favor y un en contra la Corte Suprema revocó la sentenciade un juez que el año pasado había paralizado las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que limitaban el número de personas que pueden ser objeto de detención y deportación por parte de los agentes de inmigración.

La Corte Suprema de #EU respalda la política migratoria de @JoeBiden y rechaza la propuesta de #Texas y #Luisiana de deportar a todos los #migrantes sin documentos.@jaimeamorenog de la @VozdeAmerica, con todos los detalles. pic.twitter.com/GabJoubfHV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 23, 2023

El fallo, cuyo autor fue el juez conservador Brett Kavanaugh, subrayó la autoridad del poder ejecutivo estadounidense para hacer cumplir las leyes federales y decidirá a quién detener y procesar, incluso en el contexto de la inmigración.

Las directrices reflejan un ajuste en política de inmigración del presidente demócrata, tras el enfoque de línea dura adoptado por su predecesor republicano Donald Trump, que trató de ampliar el abanico de inmigrantes sujetos a detención y expulsión.

Migrantes indocumentados que representen amenaza serán deportados

La política de Biden prioriza la detención y deportación de ciudadanos no estadounidenses que supongan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza, dando a los agentes más discreción para considerarlas circunstancias individuales.

Los fiscales generales republicanos de Texas y Luisiana presentaron una demanda para impugnar la política de Biden, pero los jueces determinaron que los dos estados carecían de legitimidad para presentar el caso.

Kavanaugh escribió que las demandas que alegan que el Gobierno no ha realizado suficientes detenciones o procesamientos "chocan" con la autoridad del poder ejecutivo para hacer cumplir la ley federal.

"El poder ejecutivo -no el judicial- realiza detenciones y persigue delitos en nombre de Estados Unidos", escribió Kavanaugh.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, elogió la decisión.

"Las directrices permiten al DHS cumplir con mayor eficacia su misión de aplicación de la ley con las autoridades y los recursos proporcionados por el Congreso", dijo Mayorkas.

#OperationLoneStar continues to hold the line against Biden's border crisis.



◾️ Over 384,000 apprehensions

◾️ Over 29,000 criminal arrests

◾️ Over 419 MILLION deadly fentanyl doses seized

◾️ Over 22,600 migrants bused to self-declared sanctuary citieshttps://t.co/tuR42N0ITv — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 23, 2023

En un mensaje en Twitter, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó la decisión de "indignante" por dar al Gobierno de Biden "carta blanca para evitar rendir cuentas por abandonar la aplicación de las leyes de inmigración".

Con información de Reuters.