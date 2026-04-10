¿Estados Unidos amenazó al enviado del Vaticano por declaraciones del Papa León XIV? Esto dice el Pentágono

Estados Unidos nuevamente está en la mira pero esta vez no por Donald Trump sino por la supuesta filtración de amenazas por parte de las autoridades de ese país contra el enviado del Vaticano, el cardenal Christophe Pierre por las declaraciones del Papa León XIV sobre el uso de la fuerza militar por parte de la administración Trump.

El origen del conflicto: ¿Estados Unidos amenazó a la Iglesia Católica?

Durante el mes de enero de 2026, el enviado del Vaticano en la capital estadounidense, el cardenal Christophe Pierre (actualmente jubilado) fue convocado a las instalaciones de la defensa estadounidense. Según informes iniciales publicados por The Free Press y agencias como AFP, el funcionario recibió una ‘dura reprimenda’ por parte de Elbridge Colby, Subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos.

Fuentes anónimas indicaron que los funcionarios de la administración del presidente Donald Trump advirtieron al representante papal que Estados Unidos ‘tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo’ y sugirieron que la Iglesia debía alinearse con ellos. Estas supuestas presiones incluyeron referencias históricas al ‘Papado de Aviñón’, utilizadas como advertencia sobre los riesgos de enfrentar a las grandes potencias.

Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby @USWPColby had a substantive, respectful, and professional meeting with Cardinal Pierre, the then-Papal Nuncio, and his team on January 22, 2026. During the cordial meeting, they discussed a range of topics, including issues of… pic.twitter.com/McI0sB2wKC — DOW Rapid Response (@DOWResponse) April 9, 2026

El motivo detrás de esta fricción diplomática recae en los discursos del Papa León XIV. El primer pontífice estadounidense criticó la 'Doctrina Donroe' (la política militar de la actual administración) y denunció una 'diplomacia basada en la fuerza'. Incluso, durante su bendición de Pascua, hizo un llamado a quienes tienen el poder de iniciar guerras para que eligieran la paz, posturas que habrían generado incomodidad en figuras como el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El Pentágono rechaza categóricamente los rumores

Para frenar las especulaciones sobre un conflicto abierto entre el Pentágono y el Vaticano, las autoridades estadounidenses emitieron declaraciones contundentes este jueves 9 de abril. Un portavoz militar calificó la información difundida de ‘altamente exagerada’ y distorsionada.

A través de la red social X (antes Twitter), el Departamento de Guerra explicó que la reunión fue un diálogo respetuoso y razonable, donde se abordaron temas como la moralidad en la política exterior y la Estrategia de Seguridad Nacional ante las operaciones en Medio Oriente y Europa.

Por su parte, Brian Burch, embajador estadounidense ante la Santa Sede, confirmó haber conversado directamente con el cardenal Christophe Pierre. Según el diplomático, el eclesiástico negó de forma categórica la versión de los medios y describió su encuentro en Washington como una charla franca, normal y muy cordial.

El impacto político en Washington: El papel de JD Vance

Las ramificaciones de este escándalo alcanzaron a los más altos niveles gubernamentales de Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance afirmó el 8 de abril que revisará detenidamente los reportes del incidente para esclarecer los hechos.

Aunque el Vaticano ha mantenido su habitual reserva diplomática limitándose a confirmar que la reunión ocurrió para tratar temas de actualidad, la controversia ha dejado secuelas. Analistas internacionales señalan que esta oleada de rumores pudo haber influido en la supuesta cancelación de una visita oficial que el Papa León XIV tenía planeada a suelo estadounidense.