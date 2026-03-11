¿Es una excursión o una guerra? Trump aclara la situación del conflicto con Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aclaró la naturaleza del conflicto con Irán. Ante la pregunta de un reportero durante una visita a una instalación clínica en Cincinnati, Ohio, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses realizaron una “excursión” en territorio iraní que evitó una guerra mayor.

"Una pequeña excursión": Trump minimiza el conflicto tras neutralizar 8,000 misiles

Trump elogió el desempeño de las fuerzas armadas estadounidenses. "Hicimos una pequeña excursión. Tuvimos que tomar estas pocas semanas de excursión, pero ha sido increíble”.

Resaltó que las fuerzas armadas de Estados Unidos son “increíbles” y destacó que el cronograma de avances va “muy por delante de lo programado”, ya que han destruido a la marina y al ejército de Irán “en todas sus formas”. “Destruimos dos veces su liderazgo y ahora tienen un nuevo grupo que está surgiendo. Veamos qué les pasa”, declaró Trump.

President Trump delivers an update on Operation Epic Fury at the Thermo Fisher Scientific facility in Cincinnati. 🇺🇸 pic.twitter.com/LV6fWArq8w — The White House (@WhiteHouse) March 11, 2026

"Es ambas": La respuesta de Trump ante la duda de si es excursión o guerra

Al declarar que el conflicto con Irán se trató de una “excursión”, un reportero le preguntó si era una excursión o una guerra, tras lo cual Donald Trump destacó que es ambas cosas.

“Bueno, es ambas cosas. Es ambas. Es una excursión que nos mantendrá fuera de una guerra. Y la guerra va a ser, quiero decir, para ellos es una guerra, para nosotros resultó ser más fácil de lo que pensábamos”, sentenció el presidente de Estados Unidos.

Añadió que Irán contaba con hasta 8 mil misiles y lograron neutralizarlos antes de que fueran lanzados. También señaló que destruyeron fábricas de drones y atacaron 28 barcos con minas “usando la misma arma, la exacta misma arma que usamos contra los narcotraficantes en el agua”, explicó el mandatario.

.@POTUS on Iran: "For them, it's a war. For us, it's turned out to be easier than we thought... They had thousands of missiles — seven, eight thousand missiles. We got many of them before they got to launch... we're knocking out the drone plants." pic.twitter.com/RsNIPcwXiT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026

El impacto en el Estrecho de Ormuz: Por qué el petróleo superó los 100 dólares

Tras un alza en el barril del petróleo que lo llevó a más de 100 dólares por unidad debido a la guerra en Irán que cerró el estrecho de Ormuz, vital para el traslado del 20% hidrocarburo mundial, Trump aseguró que dicho indicador “se vio afectado un poco”, pero volverá a la normalidad.

Estados Unidos, Israel e Irán: Así te afecta el conflicto que puede disparar el precio del petróleo y la gasolina

“Creo que se vio afectado un poco, pero nos golpeó probablemente menos de lo que pensé y volveremos a la normalidad en un rato bastante corto. Los precios bajan sustancialmente. El petróleo bajará, es solo cuestión de guerra; eso pasa, lo puedes casi predecir. Diría que subió un poco menos de lo que pensábamos. Va a bajar más de lo que nadie entiende”, afirmó.