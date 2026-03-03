Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Irán ataca con drones la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que dos presuntos drones de Irán impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad y causaron daños.

Irán-ataca-con-drones-la-embajada-de-Estados-Unidos-en-Riad_-Arabia-Saudita.webp
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que dos presuntos drones de Irán impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad y causaron daños.|Reuters
Notas,
Mundo

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue atacada este lunes 2 de marzo por dos drones presuntamente vinculados a Irán, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio diplomático.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa saudita y fuentes citadas por CNN, no se reportaron heridos tras el impacto. Las autoridades indicaron que el fuego fue controlado rápidamente mientras se realizan investigaciones para determinar el origen y responsabilidad del ataque.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUEGO AMIGO EN KUWAIT: CAPTAN EL DERRIBO ACCIDENTAL DE TRES AVIONES DE GUERRA DE ESTADOS UNIDOS

Tags relacionados
Estados Unidos Israel Medio Oriente

Notas