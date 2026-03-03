Irán ataca con drones la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que dos presuntos drones de Irán impactaron la embajada de Estados Unidos en Riad y causaron daños.
La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue atacada este lunes 2 de marzo por dos drones presuntamente vinculados a Irán, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio diplomático.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa saudita y fuentes citadas por CNN, no se reportaron heridos tras el impacto. Las autoridades indicaron que el fuego fue controlado rápidamente mientras se realizan investigaciones para determinar el origen y responsabilidad del ataque.
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026
The US Embassy in Saudi Arabia was hit by two suspected Iranian drones, @jmhansler reports https://t.co/NKvnStvGnE— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) March 3, 2026