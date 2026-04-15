Estados Unidos intensifica ataques a narcolanchas: más de 175 muertos en operativos recientes

Un nuevo ataque de Estados Unidos contra una narcolancha en el Pacífico oriental dejó al menos cuatro personas muertas; la operación fue confirmada por autoridades militares y forma parte de una serie de acciones recientes contra embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El hecho ocurrió el martes en aguas del Pacífico; de acuerdo con reportes oficiales, la embarcación fue localizada en una ruta considerada de alto tránsito para el narcotráfico, lo que activó el despliegue militar que terminó con la destrucción de la unidad.

Ataque se suma a operativos recientes

Este ataque no fue aislado; un día antes, Estados Unidos informó sobre otra acción similar en la misma zona, en la que murieron dos personas tras la intervención contra otra narcolancha.

Con este nuevo caso, suman al menos cuatro ataques en los últimos días; las operaciones forman parte de una estrategia sostenida que busca frenar el tráfico marítimo de drogas en aguas internacionales.

Video muestra impacto contra embarcación

El Comando Sur difundió imágenes del operativo; en el video se observa una embarcación en mar abierto que posteriormente es impactada por un proyectil, provocando su destrucción.

Las autoridades señalaron que estas embarcaciones estarían vinculadas a organizaciones criminales; sin embargo, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de las personas que viajaban a bordo.

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On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Más de 170 muertos en operativos contra narcotráfico

De acuerdo con información oficial, las acciones militares iniciadas en meses recientes han dejado un saldo acumulado de al menos 175 personas fallecidas en operativos similares.

Las operaciones se han concentrado en rutas marítimas del Pacífico oriental, consideradas clave para el traslado de narcóticos hacia distintos puntos.

Operativos continúan en la región

Las fuerzas armadas de Estados Unidos mantienen activos estos despliegues, incluso en un contexto de otras operaciones internacionales; la vigilancia en rutas marítimas continúa como parte de la estrategia contra el tráfico de drogas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en el ataque más reciente; la operación se mantiene bajo seguimiento por parte de autoridades militares.