Mujer de 74 años murió en asilo en EU; “revive” en plena funeraria

Una mujer de 74 años de edad estaba internada en un asilo en Estados Unidos, donde fue declarada muerta después de que, supuestamente, no presentaba signos vitales. Sin embargo, tras unas horas, personal de la funeraria descubrió que aún respiraba.

El hecho sucedió en el estado de Nebraska, en el condado de Lancaster. Constance Glantz vivía en el asilo Mulberry, en la ciudad de Waverly, cuando el lunes 3 de junio de 2024, fue declarada muerta a las 9:44 horas, tiempo local, por el personal de dicho centro para ancianos.

Tras ello, personal funerario acudió para llevarse el cuerpo y prepararlo para colocarlo en un ataúd. No obstante, cerca de las 11:45 horas, el personal de la funeraria, donde ya estaba el cuerpo de Constance, reportó al número de emergencias que la mujer, quien supuestamente estaba muerta, aún respiraba.

A la casa funeraria acudieron los servicios de emergencia, quienes la trasladaron a un hospital.

¿Por qué declararon a la mujer como muerta?

Durante los últimos siete días, un médico atendió a Constance Glantz, debido a que su caso era una muerte que era “anticipada”, declaró Ben Houchin, jefe de alguaciles del condado de Lancaster.

“Si el médico tiene la voluntad de formar el certificado de defunción y no hay nada sospechoso en ello, todo concuerda”, agregó Houchin. Además, mencionó que en esos casos, una investigación del forense no es necesaria ni acude un oficial para comprobar lo que sucedió, por ello no llegó un policía al asilo para notificar el fallecimiento.

¿Cómo está Constance Glantz?



Aunque después de notar que Constance Glantz tenía signos vitales fue trasladada a un hospital, la mujer fue declarada muerta ayer lunes 3 de junio de 2024 a las 16:00 horas, tiempo local, de acuerdo con el jefe de alguaciles del condado de Lincoln. Agregó que la funeraria ha cooperado y no hizo nada incorrecto en este suceso.

Mientras que Pat Condon, fiscal del condado, ordenó una necropsia que será realizada la mañana de este martes 4 de junio, para averiguar las razones del fallecimiento.