Estados Unidos presenta cargos contra 4 empresas chinas por fabricación de fentanilo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra cuatro empresas chinas y ocho personas por fabricación de fentanilo, medicamento que ha generado una crisis de salud en el país nortemaericano.

El gobierno estadounidense acusó a las empresas chinas de fabricar productos químicos y a las personas por traficar ilegalmente sustancias utilizadas para la fabricación del fentanilo.

Esta es la primera vez que Washington busca procesar a una empresa asiática como responsable de fabricar químicos utilizados para crear medicamentos altamente adictivos entre sus ciudadanos.

Estados Unidos también acusó a las empresas de vender precursores químicos al Cártel de Sinaloa en México, grupo delictivo al que el gobierno de Biden culpa de “inundar” su país con droga.

Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, aseguró que China envió más de 200 kilos de productos químicos con los que se fabricarían 50 kilos de fentanilo, “dosis con la que se podría matar a 25 millones de estadounidenses”.

Entre las compañías chinas denunciadas se encuentra Hebei Sinaloa Trading Co, quien según Estados Unidos, utilizó formularios aduaneros falsos y paquetes mal etiquetados para enviar químicos por barco y aire.

Por lo que dos de los acusados, el principal ejecutivo de la empresa química y uno de sus empleados, fueron arrestados por la policía federal.

Blinken realiza visita de estado a China

La denuncia penal contra empresas chinas ocurrió unos días después de la visita de Antony Blinken a China, siendo la primera vez en cinco años que un secretario de Estado acude al gigante asiático.

Durante su gira de estado, Blinken aseguró que Estados Unidos necesitaba una cooperación mayor por parte de China para detener el flujo ilegal del fentanilo, por lo que acordaron estabilizar su rivalidad y enfocarse en el problema de adicciones.

Sin embargo, poco duró el pacto, ya que a tan solo un día del regreso de Blinken, el presidente Joe Biden se refirió a su homólogo de chino, Xi Jinping, como un “dictador”.

Con información de Reuters