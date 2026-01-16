“No eres periodista": Vocera de Trump estalla contra reportero tras pregunta sobre abusos por parte de ICE

La sala de prensa de la Casa Blanca se convirtió este jueves en un escenario de acusaciones directas. Karoline Leavitt, la vocera del presidente Donald Trump, arremetió contra un columnista de un diario estadounidense que cuestionó la seguridad de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

El intercambio subió de tono cuando el periodista preguntó cómo se puede decir que los agentes "están haciendo todo bien" tras la muerte de Renee Good , una madre de familia que perdió la vida la semana pasada durante una redada en Minneapolis.

BREAKING: Karoline Leavitt just lost it on a reporter who called out the Trump administration over ICE's mistakes.



32 people died in ICE… pic.twitter.com/DorPBrItNq — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 15, 2026

"¿Periodista o activista?": El ataque de Leavitt

El periodista Niall Stanage citó el caso de Renee Good y otras estadísticas —como que 32 personas murieron bajo custodia el año pasado— para cuestionar la postura del gobierno.

Leavitt, en lugar de dar una respuesta técnica, le preguntó al reportero su opinión personal sobre por qué murió la mujer, y al recibir una respuesta crítica, estalló contra él.

La secretaria de prensa no se guardó nada y llamó al comunicador "un hack de izquierda" y "activista". Leavitt aseguró que Stanage no debería estar sentado en esa sala por tener, según ella, una visión sesgada.

La funcionaria defendió que los agentes de ICE son hombres y mujeres valientes que intentan hacer las comunidades más seguras y acusó a la prensa de "fingir" honestidad mientras ignoran otros crímenes que el gobierno considera más relevantes.

La defensa del gobierno de Trump: Enfocarse en otros casos

Durante su intervención, Leavitt intentó cambiar el foco de la discusión hacia las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes. Mencionó nombres como Laken Riley y Jocelyn Nungaray, casos que el gobierno de Trump usa constantemente para justificar sus políticas de deportación masiva.

Para la vocera, los periodistas deberían informar más sobre estos hechos y menos sobre los errores o abusos que se le atribuyen a las fuerzas federales de migración.

Las últimas palabras de Renee Good ante el #ICE



Se reveló una nueva grabación de la mujer que falleció a manos de un agente del ICE en #Minnesota, misma que ha avivado las protestas en #EstadosUnidos.



El video, captado momentos previos al incidente, muestra una interacción que… pic.twitter.com/W5rYv8CUHs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 11, 2026

Protestas contra ICE

La muerte de Renee Good ha generado protestas en varias ciudades y una gran división política, especialmente porque el incidente fue captado en video. Mientras el gobierno de Trump respalda totalmente a sus agentes, grupos civiles exigen justicia por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza.