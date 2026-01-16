Israel lanza ataques contra Hezbolá en Líbano por, supuestamente, violar alto al fuego

El ejército de Israel informó este jueves que realiza ataques contra objetivos de Hezbolá en varias zonas de Líbano, al asegurar que se trata de una respuesta a violaciones reiteradas del alto al fuego vigente entre ambas partes.

De acuerdo con un reporte de Reuters, las operaciones se producen después de que Hezbolá incurriera en actividades consideradas contrarias al acuerdo de cese de hostilidades alcanzado en 2024, el cual puso fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos.

Horas antes de los ataques, el ejército israelí emitió advertencias a residentes de ciertos edificios en la aldea libanesa de Sohmor, en una práctica que ha utilizado previamente antes de lanzar bombardeos.

🎯ALCANZADAS: Varias instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbolá y otra infraestructura terrorista adicional en el sur del Líbano.



Previo a los alcances, se tomaron medidas para mitigar posibles daños a la población civil.



La actividad de Hezbolá en estos sitios… — FDI (@FDIonline) January 15, 2026

El alto al fuego y las acusaciones entre Israel y Líbano

Israel y Líbano alcanzaron en 2024 un alto al fuego mediado por Estados Unidos , que puso fin a una fase de combate intenso entre Israel y Hezbolá, conflicto que culminó con ataques israelíes que debilitaron de forma significativa al grupo respaldado por Irán.

Desde la entrada en vigor del acuerdo, ambas partes se han acusado de incumplirlo, en un contexto de tensiones persistentes a lo largo de la frontera sur libanesa.

Israel ha señalado de manera recurrente que Hezbolá intenta reconstruir infraestructura militar y restablecer capacidades operativas, mientras que el grupo ha negado violaciones sustanciales y acusa a Israel de continuar con acciones ofensivas.

⭕️ En respuesta a las repetidas violaciones de los entendimientos del cese al fuego por parte de Hezbolá, las FDI están alcanzando objetivos terroristas de Hezbolá en varias zonas del Líbano. — FDI (@FDIonline) January 15, 2026

Presiones para el desarme de Hezbolá

Líbano enfrenta una creciente presión de Estados Unidos e Israel para avanzar en el desarme de Hezbolá, especialmente en el sur del país, donde el ejército libanés ha incrementado su presencia tras el alto al fuego.

Funcionarios y analistas citados por Reuters advierten que los líderes libaneses temen que Israel escale de forma drástica los ataques para forzar al Estado libanés a confiscar con mayor rapidez el arsenal del grupo.

Además, Reuters ha reportado que Hezbolá ha advertido a las autoridades libanesas contra ampliar el proceso de desarme, al considerar que podría provocar una grave inestabilidad interna.

Riesgo de una nueva escalada regional

De acuerdo con analistas citados por Reuters, los ataques de este jueves reflejan la fragilidad del alto al fuego y el riesgo de una escalada mayor en un país ya severamente golpeado por la crisis económica y los daños acumulados tras meses de enfrentamientos.

Reuters ha señalado que Israel ha reiterado que no permitirá que Hezbolá recupere capacidades militares, mientras que funcionarios y observadores internacionales siguen con cautela la evolución del conflicto ante el temor de un nuevo episodio de violencia a gran escala en la región.