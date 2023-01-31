Estados Unidos envía 60 vehículos de combate Bradley a Ucrania

Un cargamento de más de 60 vehículos de combate Bradley partió desde un puerto de Carolina del Sur hacia Ucrania. Esto es parte del último paquete de $ 2.5 mil millones de dólares en ayuda militar que la administración Biden anunció a principios de este mes para ayudar a Kiev a combatir la invasión de Rusia.

Además de los Bradley, el paquete de ayuda de Estados Unidos incluye ocho sistemas de defensa aérea Avenger y 90 vehículos blindados Stryker junto con otras armas y municiones.

El ejército estadounidense anunció en un comunicado el envío el lunes 30 de enero por la noche y agregó que este era el primer lote de vehículos de combate M2 Bradley que se dirige a Ucrania.

Los Bradley proporcionarán a las fuerzas de Ucrania "capacidades ofensivas y defensivas adicionales para proteger sus fronteras contra la invasión ilegal de Rusia", agregó el comunicado del ejército.

El Bradley es un vehículo blindado con una poderosa arma y ha sido utilizado como elemento básico por el ejército de Estados Unidos para transportar a sus tropas en los campos de batalla desde mediados de la década de 1980.

🇺🇸🇺🇦| EE. UU. envío el primer lote de 60 vehículos de combate Bradley a Ucrania, el envío partió de las costas de North Charleston. pic.twitter.com/GzglTwb8nc — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) January 30, 2023

Envío de armas estadounidenses a Ucrania

Estados Unidos envía cada vez armas más mortíferas a Ucrania a medida que avanzaba la guerra y cambiaban las necesidades de Ucrania. Estos sistemas de armas más complejos incluyen los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) y los sistemas nacionales avanzados de misiles tierra-aire (NASAMS).

Más recientemente, Estados Unidos se comprometió a enviar un sistema de misiles Patriot para repeler los ataques con misiles y drones rusos. La capacitación y otra logística aún deben resolverse, ya que solo el entrenamiento demora bastantes meses.

Estados Unidos confirmó que eventualmente enviaría docenas de tanques de batalla M1 Abrams a Ucrania, los cuales también tienen un tiempo de capacitación extensa. Washington se había pronunciado en contra del envío de Abrams a pesar de los llamados de Ucrania y Alemania.