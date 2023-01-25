Joe Biden enviará 30 tanques M1 Abrams para apoyar a Ucrania

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, informó este miércoles que enviará a Ucrania 30 tanques M1 Abrahams, considerados los más poderosos del mundo, asimismo enviará partes y equipamiento para mantenerlos en el campo de batalla.

Joe Biden indicó que en total, entre todos los países aliados, se enviarán tres mil vehículos blindados, 15 mil sistemas de lanzamiento, entre otras armas para ayudar con la defensa de Ucrania.

“Combatir la agresión de Rusia es un compromiso mundial”, aseveró el mandatario estadounidense durante el anunció de que enviará 30 tanques M1 Abrams.

Durante su mensaje, Joe Biden agradeció a Alemania por enviar tanques Leopard 2 a Ucrania: “Alemania realmente ha dado un paso al frente”.

Estados Unidos había estado tranquilo con la idea de desplegar los tanques M1 Abrams, difíciles de mantener, pero tuvo que cambiar de rumbo para persuadir a Alemania de que enviara sus tanques Leopard 2, más fáciles de usar, a Ucrania.

Tune in as I deliver remarks on our continued support for Ukraine. https://t.co/kE6LoH14qa — President Biden (@POTUS) January 25, 2023

Los miembros del ejército ucraniano recibirán capacitación sobre el uso de tanques M1 Abrams en un lugar aún por determinar. Si bien es un arma altamente sofisticada y costosa, el Abrams es difícil de mantener y presenta un desafío de reabastecimiento logístico porque funciona con combustible para aviones.

Joe Biden indicó que el envío de tanques a Ucrania no representan una amenaza ofensiva a Rusia, sino que solo buscan cuidar el territorio ucraniano, esperando que pronto termina la guerra.

"De eso se trata: ayudar a Ucrania a proteger y defender la tierra ucraniana. No es una amenaza ofensiva para Rusia", dijo Biden.

Alemania envía tanques a Ucrania

Alemania aceptó enviar a Ucrania 14 tanques Leopard 2 si Estados Unidos enviaba sus tanques M1 Abrams, acto que ambos países aceptaron.

Además, otros países miembros de la OTAN enviarán más tanques para apoyar a Ucrania en su defensa contra Rusia.

"El objetivo es reunir rápidamente dos batallones de tanques Leopard 2 para Ucrania", informó Alemania mediante un comunicado.