¿Por qué los tanques M1 Abrams son los más letales del mundo?

El M1 Abrams, es considerado entre los tanques más letales y probablemente el mejor en el mundo. Es un vehículo de guerra bien armado, además de que se encuentra fuertemente blindado.

Military Analysis Network, describe a los M1 Abrams como tanques "diseñados para la guerra acorazada moderna" y no por nada se trata del principal medio blindado del Ejército estadunidense y de su Cuerpo de Marines.

Producido por General Dynamics, el M1 Abrams es un carro de combate principal que entró en servicio en Estados Unidos durante la década de 1980 y desde ese entonces se han desarrollado nuevas y mejores versiones.

Estos poderosos tanques utilizan un motor basado en una potente turbina de gas y debido a su sofisticado blindaje compuesto, el M1 Abrams es uno de los tanques más pesados que actualmente se encuentran en servicio.

Entre sus principales características también se encuentra su sistema de almacenaje de las municiones basado en compartimentos especiales que, en caso de explosión, redirigen la fuerza hacia el exterior. Con lo anterior se multiplican las probabilidades de la supervivencia de la tripulación del M1 Abrams.

The U.S. says it is now poised to send dozens of its top-of-the-line battle tanks, the M1 Abrams, to Ukraine. Officials say Ukrainian troops first have to be trained to operate and maintain the Abrams before they're sent into battle. pic.twitter.com/hVuyFN7O3K — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 25, 2023

Principales características de los tanques M1 Abrams

-Altura: 2.44 metros

-Anchura: 3.66 metros

-Armamento: Cañón de 120 mm Y 2 ametralladoras (de 7.62 mm y 12.7 mm)

-Autonomía: 466 km (449 con el sistema NBQ)

-Consumo: 14.8 litros por kilómetro

-Longitud: 9.77 metros

-Motor: Turbina Honeywell "AGT1500"

-Peso: 68 toneladas

-Rango de alcance: 2, 500 metros

-Tripulación: 4 (artillero, cargador, conductor y comandante)

-Velocidad máxima: 68 km/h en carretera y 48 km/h en "campo traviesa".

M1 Abrams Tank: The Ultimate War Machine pic.twitter.com/AjQxU7kpdz — Sensational Tech (@sensationaltec) January 23, 2023

M1 Abrams tiene una probabilidad de impacto del 95% en combate

Los tanques M1 Abrams están equipados con un sistema de control de fuego balístico computarizado que utiliza los datos que recolecta por diversas fuentes.

Cuenta con visores térmicos y el visor principal del artillero, cuyos datos son procesados para mostrar uno de los tres componentes de la solución balística como el ángulo, tipo de munición y distancia al objetivo (blanco), por ello es que la probabilidad de impacto del M1 Abrams en distancias normales de combate, es del 95 por ciento.

Estados Unidos, Arabia Saudita, Australia, Egipto, Iraq y Polonia, cuentan entre su arsenal con este poderoso vehículo de combate, el M1 Abrams.

The Russian main battle tank (The Clawed Bear) T90MS against the German Leopard 2A6 and the American M1 Abrams tank.#RussianUkrainianWar #Ukraine #American #Germany pic.twitter.com/nsd8A5LXhU — AHMED HELA ALGHAMDI - freelancer (@AbnElearab) January 25, 2023

Joe Biden enviará tanques M1 Abrams para apoyar a Ucrania

Hoy anuncio que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, informó que enviará a Ucrania 31 tanques M1 Abrahams, considerados los más poderosos del mundo, asimismo enviará partes y equipamiento para mantenerlos en el campo de batalla.