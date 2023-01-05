Este miércoles la embajada de los Estados Unidos en La Habana reanudó el procesamiento completo de visas de inmigrantes y los servicios consulares por primera vez desde 2017, en un intento por detener el flujo récord de inmigrantes ilegales desde el norte de Cuba hacia los Estados Unidos.

La embajada, que se cierne sobre el malecón frente al mar de Cuba, redujo los servicios en 2017 después de que varios miembros de su personal sufrieran una dolencia aún en gran parte inexplicable denominada "Síndrome de La Habana". Se informó por primera vez entre funcionarios estadounidenses en 2016 y los síntomas incluían náuseas y lapsos de memoria.

En cambio, los cubanos debían viajar a Guyana para el procesamiento de la visa, un viaje costoso fuera del alcance de la mayoría en la isla. La embajada de Estados Unidos en La Habana comenzó el procesamiento limitado de visas el año pasado y en septiembre anunció la reapertura total en 2023, para "garantizar una migración segura, legal y ordenada de los cubanos", dijo.

Al amanecer del miércoles, decenas de cubanos, algunos que habían esperado durante años para recibir citas, se reunieron en un pequeño parque cerca de la embajada, jugando con documentos y charlando con la familia mientras esperaban instrucciones del personal de la embajada.

Bárbara Nodas / Residente cubana:

“Hay muchas familias esperando ser reunidas. Este es un momento largamente esperado”.

Pero Nodas, quien viajó desde el este de Cuba para recoger su visa, todavía se encuentra entre los pocos afortunados que viajarán al norte legalmente.

Estados Unidos reanuda emisión de visas en embajada de La Habana, Cuba.

Estados Unidos podría emitir más de 20 mil visas en Cuba

Washington emitió el año pasado 20 mil visas de inmigrantes a cubanos, incluido un número limitado para salir de La Habana, en línea con los acuerdos migratorios firmados anteriormente, y ha dicho que pretende hacer lo mismo en 2023.

Cuba y Estados Unidos también han reanudado las conversaciones sobre migración, que alguna vez fueron regulares, en un intento por frenar el flujo.

Sin embargo, un récord de 250 mil cubanos abandonaron la isla el año pasado hacia Estados Unidos, la mayoría a través de rutas peligrosas e irregulares, viajando por tierra desde América Central hacia el norte hasta la frontera o cruzando el Estrecho de Florida en precarias balsas caseras.