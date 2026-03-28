La otra cara de la guerra: Militares de Israel silencian a periodistas en medio del caos en Cisjordania ocupada

El mundo tiene los ojos puestos en el intenso intercambio de fuego con Irán, pero a nivel de calle se está librando otra batalla igual de brutal. Justo ahí, en la línea de frente, la reciente táctica de los militares de Israel para intimidar y arrestar periodistas en Cisjordania ha encendido todas las alertas internacionales este 28 de marzo de 2026.

Ya no se trata solo de un conflicto territorial, sino de un cerco a la información diseñado para ocultar lo que ocurre en las zonas más vulnerables de la región.

Ataque y censura

La historia estalló cuando el corresponsal Jeremy Diamond y su equipo de la cadena CNN se adentraron en la Ribera Occidental ocupada.

Iban tras una pista aterradora: una familia palestina denunció que un grupo de colonos israelíes extremistas irrumpió en su casa para golpear salvajemente a un hombre de 75 años dentro de su propio hogar.

Las fuerzas israelíes interceptaron y detuvieron al equipo de comunicadores. Pero el verdadero escándalo que sacude hoy a las redacciones no fue solo el arresto, sino las palabras que usaron los uniformados.

De acuerdo con los reportes desde la zona, los soldados no estaban ahí para restablecer el orden o proteger a la familia atacada. Al contrario, hacían eco exacto de la ideología radical de los colonos y justificaban sus actos hablando abiertamente de ‘venganza’.

La guerra global como cortina de humo

¿Por qué silenciar a la prensa justo ahora? La respuesta está en la inestabilidad internacional.

Este ataque a la libertad de expresión ocurre en el momento más crítico de la región. Apenas hoy (28 de marzo) se confirmó que los rebeldes hutíes entraron formalmente al conflicto iraní, escalando las tensiones a un nivel crítico.

El golpe al bolsillo de los ciudadanos es inminente. Las economías de Asia tiemblan ante los estragos comerciales, y en alta mar se vive un drama silencioso con unos 20 mil marineros atrapados a la deriva por los bloqueos navales entre las flotas estadounidenses, israelíes e iraníes.

La tensión ya alcanzó a Europa, donde cámaras de seguridad captaron duros ataques contra negocios iraníes en Londres.