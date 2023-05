¡Peor que en un K-drama! Estafadores usan fotos de actores coreanos

Algunos estafadores en redes sociales usan perfiles falsos con imágenes de actores, influencers o ciudadanos comunes de Corea del Sur, para intentar estafar a otros usuarios de internet en América Latina, principalmente.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) contactó a una víctima de este tipo de fraude, donde un sujeto supuestamente coreano envió mensajes a una ciudadana mexicana para solicitar sus servicios médicos. Sin embargo, la plática cambió a lo largo del tiempo con otros objetivos.

“Comenzamos una conversación aproximadamente por 2 meses, ya el último tiempo de esta plática, la conversación se tornó un poquito más romántica. Se me hizo muy extraño, pero me dijo que para que yo estuviera segura de que él estaba realmente interesado en venir, me iba a mandar un regalo”, afirmó la joven.

El supuesto hombre coreano le aseguró a la víctima que vivía en Filipinas y que él le mandaría un obsequio. Tras un plazo de entre dos a cuatro días comenzó a recibir mensajes en los cuales le pedían pagar hasta 5 mil pesos para recibir el regalo, tras lo cual, al negarse, comenzó el acoso. “Se me hizo totalmente raro y lo bloqueo, pero me empiezan a marcar de diferentes números de diferentes nacionalidades”, explicó.

¿Qué hacer ante un caso de fraude en redes sociales?

El experto en redes sociales Raúl Ramírez señaló que generalmente las víctimas de este tipo de estafadores son jóvenes inexpertos. Mientras que Edmundo Daniel Silva Cruz, oficial segundo de la Policía Cibernética, destacó que este tipo de defraudadores generalmente están ubicados en la misma ciudad.

“En realidad, muchos de los casos que llegamos a tener en relación a fraudes, los ciberdelincuentes se encuentran inclusivamente dentro de la misma ciudad. A través de enamoramientos, de víctimas que se creían haber encontrado una pareja sentimental a través de internet”, destacó el oficial a Fuerza Informativa Azteca.

Estafadores pueden involucrar otros delitos, como la trata de personas

La situación puede empeorar cuando las víctimas siguen creyendo en los sujetos con cuentas falsas, ya que comienzan a ofrecerles viajes falsos a Corea con el fin de vivir “su historia de amor”.

Esto puede llevar a otros delitos, como trata de menores, violación y secuestros. Cabe recordar que los menores de edad pueden ser los más vulnerables en estos casos.

Las autoridades señalan que lo necesario en estos casos es levantar una denuncia formal ante la Fiscalía. Aunque no se sepa la identidad verdadera del estafador, esto sirve como antecedente para tratar de encontrar la responsabilidad “en una persona específica”, afirmó Silva Cruz.