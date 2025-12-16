¡No des tus datos personales! Aumentan estafas en temporada navideña 2025 en México; consejos para no ser víctima de fraude

¡Cuida tu dinero! Ofertas tentadoras, páginas de internet falsas o suplantación de la identidad de una marca, son algunos de los tipos de estafa que incrementan durante la temporada navideña, poniendo en riesgo los datos personales y financieros de los mexicanos.

Tan solo en 2024, se registraron más de 27 mil reclamaciones por posible fraude digital , según las cifras del anuario 2024 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿Precios y ofertas irresistibles? Así operan las estafas durante la temporada navideña en México

Actualmente, los delincuentes ofrecen productos con precios realmente atractivos para los compradores, haciéndoles creer que es una oportunidad única, por lo que deben aprovechar el momento para adquirirlo.

El Presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Pablo Corona, explicó que los estafadores tratan de crear un “sentido de urgencia”, dándoles poco tiempo para pensar o verificar si se trata de una página o vendedor confiable.

“No la investigué porque fue como de esos momentos que tienen de “rápido, vamos a agarrar la promoción” (...) Traté de contactarlos pero justo cuando buscaba la página, el navegador nunca encontraba la URL”, explicó Hugo Castellanos, víctima de estafa.

Consejos para identificar ofertas falsas y no caer en estafas

¡No caigas en trampas! Al realizar alguna compra por internet, es importante verificar que la página de internet, pertenezca a la marca deseada. La Profeco compartió los siguientes sitios para poder revisar si un sitio web es falso:

Además, se recomienda comprar los regalos únicamente en sitios seguros; evita ingresar a enlaces sospechosos. No creas en ofertas reales.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tener cuidado al proporcionar datos personales como dirección, teléfono, así como los números de la tarjeta de crédito o débito.

“Vi una promoción que la verdad me pareció muy atractiva, de un kit de cuatro perfumes por $1,200 pesos (...) Pues nunca llegó ese paquete”, contó Hugo Castellanos, víctima de estafa, para una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.