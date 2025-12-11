¡México, un pantano para emprender! Inseguridad y crimen amenazan inversiones en el país; se extenderá los próximos 6 meses

¡No hay nada que celebrar! El futuro para las inversiones en México es incierto, pues el aumento de la inseguridad y la falta de garantías por parte del Gobierno, ha provocado que los inversionistas se alejen cada vez más del país, según la encuesta sobre expectativas de los especialista en economía del sector privado, realizada por Banxico.

Según expertos, el cierre de año no se ve alentador para las inversiones y, lamentablemente, tampoco se vislumbra un terreno estable para los negocios en el 2026.

“El tema de la seguridad, México tiene zonas en este momento que son muy peligrosas, donde el Estado tiene poca participación y ahí prácticamente no existen reglas de ningún tipo para que puedan llegar nuevas inversiones”, explicó Edmar Ariel Lezama, doctor en Economía.

Impunidad y corrupción: Los factores que detienen la inversión para 2026

Especialistas aseguran que el Gobierno no hace nada por mejorar la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país, situación que ha impactado directamente a la inversión, así como a la generación de empleos.

Entre los factores clave que impedirán el crecimiento de inversión para el próximo años destacan:

Impunidad.

Corrupción.

Gobernanza.

Inseguridad.



“En primer lugar está la parte de la inseguridad, la parte de la impunidad, la parte de la corrupción, son elementos que consideraron estos especialistas del sector privado, especialistas en economía para el próximo año”, explicó Gabriel Pérez de la Peral, Académico de la Escuela de Gobierno y Economía UP.

Todos estos obstáculos han formado un pantano para emprender, el cual podría extenderse gran parte del 2026.

¿Mal momento para invertir? Inversiones en México no mejorarán en los próximos 6 meses

La encuesta publicada por el Banco de México (Banxico), el 56% de los especialistas consultados consideró que actualmente NO es un buen momento para invertir en México, mientras que el 51% de ellos prevé que el clima de los negocios permanecerá igual en los próximos 6 meses.

“Estamos muy cerca de que la economía mexicana entre a una recesión, esto es dos caídas consecutivas trimestralmente en el Producto Interno Bruto, la inversión ya está en recesión, hay una caída al mes de septiembre de 8.4%”, explicó Gabriel Pérez del Peral, académico Escuela de Gobierno y Economía UP.

El documento de Banxico muestra claramente que el crimen e inseguridad han logrado obstruir el crecimiento económico de México.