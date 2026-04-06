Megabloqueo nacional: Mapa de carreteras de México con cierres este 6 de abril; sigue el reporte en vivo

Se registra una intensa movilización de elementos de emergencia sobre la Autopista México-Pachuca debido a un fuerte accidente automovilístico. El incidente ha provocado el derribo de un poste.

En el punto, el cuerpo de bomberos se encuentra realizando maniobras de corte y retiro de la estructura para liberar la circulación y mitigar riesgos eléctricos o de impacto adicional para los automovilistas.