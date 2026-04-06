Megabloqueo nacional: Mapa de carreteras de México con cierres este 6 de abril; sigue el reporte en vivo
Estas son las carreteras de México que se verán afectadas por el megabloqueo nacional de transportistas: Sigue el minuto a minuto EN VIVO.
¡Aguas con el megabloqueo de este lunes 6 de abril! Mantente informado en el minuto a minuto de Azteca Noticias sobre las afectaciones, cierres y rutas alternas ante el paro nacional convocado por la ANTAC y el FNRCM. Transportistas y agricultores denuncian el incremento de extorsiones y robos en las principales carreteras México.
Megabloqueos este lunes 6 de abril en carreteras de México: Reporte EN VIVO
Movilizaciones de cuerpos de emergencia en la México-Pachuca
Se registra una intensa movilización de elementos de emergencia sobre la Autopista México-Pachuca debido a un fuerte accidente automovilístico. El incidente ha provocado el derribo de un poste.
En el punto, el cuerpo de bomberos se encuentra realizando maniobras de corte y retiro de la estructura para liberar la circulación y mitigar riesgos eléctricos o de impacto adicional para los automovilistas.
Flujo constante en la Caseta de San Marcos de la México-Puebla
Se registra tránsito abundante en la salida de la Ciudad de México con dirección hacia Río Frío. A pesar de los anuncios de movilizaciones nacionales para esta mañana, el punto estratégico de la Caseta de San Marcos (México - Puebla) se mantiene libre de bloqueos y concentraciones.
¿Cuáles son las carreteras de México afectadas por el megabloqueo de este lunes 6 de abril?
Tal como lo adelantaron la ANTAC y el FNRCM, este lunes 6 de abril se registra una jornada de cierres y bloqueos masivos en las principales arterias del país. Transportistas y agricultores exigen un alto inmediato a la ola de inseguridad, asaltos y extorsiones que sufren diariamente en sus rutas.
Rutas Críticas: Bloqueos desde las 7:00 AMLos accesos y salidas de la Ciudad de México presentan las mayores complicaciones desde las primeras horas de este lunes:
- Autopista México-Querétaro: Afectaciones en la zona de casetas y tramos industriales.
- Autopista México-Pachuca: Cierres intermitentes que impactan el arribo a la capital.
- Autopista México-Puebla: Presencia de manifestantes en puntos estratégicos de carga.
- Autopista México-Cuernavaca: Reducción de carriles y bloqueos totales en zonas de peaje.
🚨 ¡ALERTA EN CARRETERAS! 🚧— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 6, 2026
Este lunes 6 de abril, transportistas y agricultores van a paro nacional en todo México… y podría provocar un verdadero colapso vial.
¿Qué exigen?
🚛 Más seguridad en carreteras
⛽ Alto al aumento de gasolina
💸 Peajes justos
🌾… pic.twitter.com/H31JJa1kEZ