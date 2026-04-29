¿Dónde hizo más calor en CDMX? Aquí el punto exacto que superó los 32°C

La Ciudad de México vivió este martes una de sus jornadas más sofocantes de la temporada, y hubo un punto que destacó por encima del resto y que inclusive superó los 31°C, ¿de cuál se trata?

¿En qué zona de la CDMX hizo más calor?

La estación UAM Xochimilco, en la alcaldía Coyoacán, registró la temperatura más alta del día con 32.4 grados. No es solo un dato curioso, es el reflejo de una ola de calor que ha convertido a varias zonas de la capital en auténticos focos de altas temperaturas.

Mientras el termómetro subía, la sensación térmica se volvió aún más intensa en calles, transporte y espacios abiertos. Para muchos capitalinos, el día se sintió más cercano a los 35 grados, sobre todo en zonas con poco arbolado o alta concentración de concreto.

Distribución espacial de las #TemperaturasMáximas registradas el 28-04-2026, por las redes de: SGIRPC, SEDEMA, CONAGUA, SENEAM y PEMBU-UNAM.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9i24D8ut4i — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 29, 2026

13 alcaldías de CDMX superarán los 30°C

Lejos de dar tregua, el calor continuará apretando. Autoridades activaron la Alerta Amarilla para este miércoles en 13 alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El pronóstico indica temperaturas de entre 30 y 32 grados, especialmente entre las 13:00 y las 18:00 horas, el periodo más crítico del día. Es decir, el “pico” de calor seguirá golpeando con fuerza en prácticamente toda la ciudad.

¿Cuándo dará tregua la ola de calor?

La buena noticia es que este episodio extremo tiene fecha de salida, aunque no inmediata. De acuerdo con los pronósticos, martes y miércoles serán los días más intensos en gran parte del país. A partir del jueves, comenzará un descenso gradual de temperaturas.

Para el viernes, el desplazamiento del anticiclón hacia el Golfo de México permitirá que el calor disminuya poco a poco en el centro del país, incluida la CDMX. Sin embargo, el alivio no será instantáneo, sino progresivo.

México arde: estados que superan los 45 grados

Aunque en la capital el calor ha sido incómodo, hay regiones que enfrentan condiciones mucho más extremas. En estados como Sinaloa y Durango, el termómetro ya ha superado los 45 grados. Otras entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guerrero y Veracruz se mantienen entre los 40 y 45 grados.

En contraste, el sureste comienza a ver un respiro. Tabasco y la Península de Yucatán reportan una disminución en la intensidad de la ola de calor.

El fenómeno no llega solo. En el norte del país, particularmente en Sonora, Chihuahua y Durango, se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h. Esto, combinado con la sequedad del suelo, provocará tolvaneras que pueden afectar la visibilidad y la calidad del aire.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Ante este panorama, la prevención es fundamental. Protección Civil insiste en la importancia de mantenerse hidratado constantemente, incluso sin sentir sed. También recomienda usar ropa ligera, de colores claros, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Especial atención deben tener niños y adultos mayores. Síntomas como mareo, piel caliente o seca pueden ser señales de un golpe de calor, una condición que requiere atención inmediata.

El calor está en su punto más alto, y aunque el alivio se acerca, todavía quedan horas críticas por enfrentar.