Secretaría de Salud incorpora vacuna contra Virus Sincicial Respiratorio (VSR) al esquema para embarazadas

En un movimiento estratégico para fortalecer la medicina preventiva en el país, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar (SPSBP) y el CENSIA, ha formalizado la integración de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) dentro del esquema de vacunación para mujeres embarazadas. Esta medida se implementa de manera prioritaria durante la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se lleva a cabo del 25 de abril al 2 de mayo en los 32 estados de la República.

Protocolo de aplicación y eficacia biológica

La nueva disposición técnica establece que el biológico contra el VSR debe aplicarse a mujeres gestantes que se encuentren entre la semana 32 y 36 de embarazo. El objetivo primordial de esta inmunización materna es propiciar la transferencia de anticuerpos al neonato, garantizando una protección extendida durante los primeros meses de vida.

De acuerdo con la evidencia científica presentada por las autoridades de salud, la aplicación de esta vacuna genera:



Un aumento de 5 a 7 veces en los anticuerpos maternos.

en los anticuerpos maternos. Una respuesta inmunológica con una duración de hasta 12 meses .

. Una eficacia del 81.8% para evitar enfermedad grave en los primeros tres meses de vida del lactante.

para evitar enfermedad grave en los primeros tres meses de vida del lactante. Una reducción de entre el 68% y 72% en el riesgo de hospitalizaciones durante el mismo periodo.

Panorama epidemiológico y metas de cobertura

La decisión de incluir este biológico responde al comportamiento estacional del virus. Datos del SINAVE indican que, durante la temporada estacional 2025-2026, se registraron 2 mil 209 casos totales. Las estadísticas oficiales subrayan la importancia de la vacunación materna, ya que el 84% de las afectaciones por este virus se concentran en niños menores de 5 años.

Hasta el corte del 27 de abril de 2026, la Semana Nacional de Vacunación ha logrado la aplicación de 916 mil 258 dosis de diversos biológicos a nivel nacional. En lo que respecta específicamente a la vacuna contra el VSR, ya se han contabilizado las primeras 4 mil 825 dosis aplicadas a mujeres embarazadas en el marco de este arranque.

Aunque el periodo central de la Semana Nacional de Vacunación concluye el 2 de mayo, la Secretaría de Salud confirmó que las actividades de inmunización se extenderán durante todo el mes de mayo. Esta extensión busca incrementar los niveles de cobertura en toda la población y asegurar que ninguna mujer embarazada quede fuera del nuevo esquema de protección contra el VSR.

