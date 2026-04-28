Ninfa Salinas lidera el Encuentro Nacional del Comité de Operadores 2026: Identidad y libertad en Grupo Salinas

En un evento marcado por la visión de futuro y la cohesión estratégica, Ninfa Salinas, Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, encabezó el arranque del Encuentro Nacional del Comité de Operadores 2026: ‘Juntos Somos Más’. Esta reunión de alto nivel congrega a los 500 colaboradores más influyentes de la organización en México, con el objetivo primordial de generar un diálogo abierto, unificar ideas y fortalecer la estructura de liderazgo que mueve a las distintas unidades de negocio del conglomerado.

El foro se ha consolidado como una plataforma de innovación donde las ideas de mentes mexicanas se entrelazan para potenciar la batalla cultural. Bajo la guía de Ninfa Salinas, este concepto no solo abarca la competitividad en el mercado, sino también la defensa de la verdad contrastada frente al discurso, así como la promoción incansable de la importancia del trabajo y la libertad como motores fundamentales de cambio social y económico para el país.

En el Encuentro Comité de Operadores "Juntos Somos Más" de @gruposalinas se gestaron 500 decisiones clave para México.



Ninfa Salinas (@NinfaSalinas), vicepresidenta del Comité Ejecutivo de #GrupoSalinas, y Luciano Pascoe (@lucianopascoe), Director General de #AztecaNoticias,… pic.twitter.com/wG88vkeUkE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Hechos, criterio y valentía: La voz de los expertos

El evento contó con la participación de figuras clave en la estrategia del grupo. Luciano Pascoe, Director General de Noticias y Comunicación, destacó ante el foro la importancia de actuar con hechos, criterio y valentía en el contexto actual. Su mensaje subrayó que el liderazgo en 2026 requiere de una postura firme y analítica frente a los retos informativos y sociales que enfrenta México.

Por su parte, el periodista y conductor de adn Noticias, Manuel López San Martín, invitó a los asistentes a una reflexión profunda sobre la responsabilidad individual. Durante su intervención, instó a cada colaborador a pensar en qué acciones concretas pueden realizar para seguir impulsando al grupo, entendiendo que cada aporte personal se traduce en un beneficio directo para el desarrollo nacional.

Durante el Encuentro Nacional del Comité de Operadores 2026, colaboradores de todo el país se reunieron para compartir ideas, fortalecer aprendizajes y seguir construyendo una visión común 💡✨.



En este espacio, @lucianopascoe destacó la importancia de actuar con hechos,… pic.twitter.com/DJUAwzeYlY — Grupo Salinas (@gruposalinas) April 28, 2026

Identidad y reconocimiento: El mensaje central

Durante su intervención, Ninfa Salinas hizo una pausa en los temas operativos para profundizar en el factor humano que sostiene a la organización. Con un mensaje cargado de empatía, la Vicepresidenta destacó que el éxito de cualquier proyecto radica en la claridad de su identidad y en el bienestar de quienes lo ejecutan día con día.

Para Ninfa Salinas, estos espacios de pausa son esenciales para ‘reanudarse’, permitiendo que los líderes analicen con perspectiva dónde se encuentran actualmente y hacia dónde se dirigen los esfuerzos colectivos bajo la premisa de que somos los escultores de nuestro propio destino.

Arranca la reunión de los 500 colaboradores más influyentes de @gruposalinas en México, convocados por @NinfaSalinas. 🇲🇽



El encuentro, “Comité de Operadores: Juntos Somos Más”, busca generar diálogo y unificar ideas entre líderes del grupo.



Vía: @Galicia_Edgar pic.twitter.com/2VaUmuUs5L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

Innovación para la batalla cultural

El encuentro no es solo una convención corporativa tradicional; es un centro de pensamiento donde se discute el impacto del grupo en la sociedad contemporánea. La participación activa de Ninfa Salinas subraya el compromiso de Grupo Salinas por mantener un canal de comunicación directo con sus ejecutivos más destacados, asegurando que los valores de libertad y esfuerzo se repliquen en cada rincón del país.

El Encuentro Nacional del Comité de Operadores busca que cada uno salga con una hoja de ruta clara, reafirmando que la identidad y la colaboración son las herramientas más poderosas para seguir innovando en beneficio de las familias mexicanas.

Grupo Salinas reafirma que el talento humano y la visión compartida son el activo más valioso de la organización.