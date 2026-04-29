Eclipse solar 2026: ¿por qué el 29 de abril es conocido como el “día espejo”?

¡No te lo querrás perder! El eclipse solar de agosto de 2026 será un evento astronómico único que no se repetirá en años, especialmente para la península ibérica, por lo que no es de extrañar que este fenómeno cause mucho revuelo. Pero antes, se vivirá el “día espejo", una fecha poco conocida, pero muy útil para prepararse y encontrar el mejor lugar para ver el eclipse total.

¿Qué se sabe de “día espejo” del eclipse solar 2026?

El famoso "día espejo" marca una oportunidad perfecta para saber con exactitud matemática cómo se verá el Sol el 12 de agosto de 2026, fecha en que el cielo se oscurecerá al menos 2 minutos, pero ¿qué es?

Se le llama así a este evento, ya que el Sol recorre una trayectoria muy parecida a la que tendrá el día del eclipse. Es decir, el astro aparecerá a una altura muy similar y se ocultará casi en el mismo punto del horizonte que el miércoles 12. Esto sucede por una especie de simetría con respecto al solsticio de verano, que ocurre unos 52 días antes del evento astronómico.

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📍El 30 de abril es el ensayo general del #eclipse total del 12 de agosto. El sol estará a la misma altura y seguirá el mismo camino.

Mira ese día al cielo a las 8 y media y si ves el sol podrás ver el eclipse sin salir de tu calle en tu pueblo o ciudad.

👇 pic.twitter.com/jmmrpIbdDF — Juan Cruz Cigudosa (@CigudosaJuan) April 23, 2026

En otras palabras, funciona como un ensayo para poder buscar el mejor lugar para poder observar el eclipse total de Sol, y que de esta forma no hayan obstáculos como edificios, montañas o árboles que arruinen la experiencia.

¿En qué fecha se podrá ver el "Día espejo"?

¡Anótalo en el calendario! Serán el próximo 29 y 30 de abril los días más aptos para ver este raro acontecimiento, ya que el sol se alineará a la misma distancia del solsticio de verano que el eclipse del 12 de agosto, de acuerdo con expertos en astronomía.

Si quieres vivir de la mejor manera el eclipse 2026, puedes usar estas fechas para hacer una prueba desde el lugar donde piensas verlo. Se recomienda que sea entre las 19:30 y 20:30 horas, que es cuando el Sol se acerca al horizonte en varias zonas de Europa.

Two years ago today: Millions saw a total solar eclipse across America.



Two days ago: Just four people saw a total solar eclipse from Orion.



Would you rather see an eclipse from space or, in the words of Artemis Astronaut Victor Glover, from this "spaceship called Earth"? pic.twitter.com/apLziv7XLY — NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 8, 2026

¿En dónde se verá mejor el eclipse solar total de 2026?

¡Malas noticias! Aunque México no está dentro de la franja de visibilidad, las personas podrán seguir el evento mediante transmisiones en vivo de la NASA, pero los mejores lugares para ver el eclipse de Sol serán:

