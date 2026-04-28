Tras un periodo de relativa calma, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha lanzado una advertencia clara: la humedad comenzará a apoderarse del territorio nacional de forma contundente.

Este cambio en el clima no es solo un dato estadístico, sino una realidad que impactará directamente en la movilidad urbana.

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Los especialistas han pasado meses analizando el comportamiento de las cuencas y las zonas metropolitanas para entender cómo se comportará el cielo en las próximas semanas.

La conclusión es que el inicio de este ciclo vendrá acompañado de una intensidad que obligará a ajustar agendas operativas y logísticas. No se trata de simples lloviznas aisladas, sino de un establecimiento generalizado de humedad que afectará puntos críticos como el Sistema Cutzamala y las regiones del noroeste.

La etapa crítica: Meses en los que lloverá más

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mayo y junio se perfilan como los meses con mayor actividad de toda la temporada. Durante este periodo, se espera que los aguaceros sean constantes y superen el promedio habitual en varias regiones.

El monzón mexicano jugará un papel clave, favoreciendo una señal húmeda especialmente fuerte durante junio, lo que podría complicar los traslados y la asistencia a recintos deportivos.

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Sin embargo, el clima dará una tregua engañosa. A partir de julio, el desarrollo del fenómeno de "El Niño" provocará una disminución notable. En esta fase, las lluvias se ubicarán cerca o incluso por debajo de los registros históricos en el noreste, centro y sur de México.

Esta montaña rusa meteorológica cerrará con un nuevo repunte hacia septiembre y octubre, cuando se prevé que el agua vuelva a caer con fuerza, superando nuevamente los promedios normales en el cierre del año.

¿Afectaciones en partidos de futbol del Mundial 2026 por lluvias?

La magnitud de las lluvias proyectadas para los primeros meses ha llevado a las autoridades a proponer medidas extraordinarias. Con el fin de evitar el colapso del transporte público y reducir el tráfico en los días de mayor saturación especialmente cuando coincidan con partidos de futbol de gran relevancia, se ha planteado la posibilidad de suspender clases presenciales y fomentar el trabajo desde casa.

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Esta propuesta busca que la población no quede vulnerable ante las inundaciones repentinas que suelen acompañar a las tormentas de junio.

¿Cuándo comienza la temporada de huracanes 2026?

La actividad en los océanos también muestra cifras de cuidado. Para este 2026, la temporada de huracanes comenzaría a partir del 15 de mayo, tiempo en el que el Pacífico será el área más castigada, con un pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.

Por su parte, el Atlántico se mantendrá en niveles más estables, esperando entre 11 y 15 sistemas. Este dinamismo en las costas refuerza la necesidad de mantenerse alerta ante un año que, aunque tendrá baches secos en julio, comenzará con una fuerza hídrica que no dará tregua en sus primeras etapas.

