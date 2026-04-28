El “efecto matrimonio": Estar casado podría reducir el riesgo de cáncer, revela estudio de EU

Un estudio estadounidense reveló que el matrimonio podría reducir el riesgo a desarrollar cáncer, en comparación de las personas solteras, pero ¿qué dicen los expertos sobre la vida conyugal?

"Hasta ahora, el matrimonio como factor protector contra el riesgo de cáncer que ha sido prácticamente ignorado, y este es el primer estudio al respecto", compartió el Dr. Pinherio,

¿Qué dice el nuevo estudio sobre el matrimonio y el cáncer?

El nuevo estudio, perteneciente al Sylvester Comprehensive Cancer de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, reveló que las personas casadas o que ya estuvieron casadas, tienen un menor riesgo de contraer cáncer.

La investigación muestra que las y los adultos que nunca se casaron, presentaron tasas de cáncer considerablemente más altas que aquellos que estaban o se habían casado.

Por otro lado, se reveló que los hombres que nunca contrajeron matrimonio tuvieron una tasa de cáncer anal aproximadamente cinco veces mayor al de los hombres casados.

Mientras que en el caso de las mujeres que no se casaron, tuvieron una tasa de cáncer uterinos casi tres veces mayor al de las mujeres que sí estaban casadas.

Este estudio comenzó en 2015, el mismo año en el que la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que estas parejas también fueron incluidas a la investigación.

¿Qué dice el estudio sobre el matrimonio y el cáncer?|MILLES SCHOOL OF MEDICINE

¿Por qué los casados podrían tener menos riesgo de cáncer?

Según el estudio, el cáncer anal y el cáncer cervical están estrechamente relaciones con la infección por VPH. Mientras que el cáncer en el endometrio o el de ovario, las diferencias según el estado civil podría reflejar el efecto protector de la paridad, situación frecuente entre las personas casadas.

Esta observación NO significa que casarse prevenga cualquier tipo de cáncer, asegura el estudio.

"Esto significa que, si no estás casado, debes prestar especial atención a los factores de riesgo de cáncer, realizarte las pruebas de detección necesarias y mantenerte al día con tu atención médica”, afirmó Frank Penedo, Ph.D., director asociado de ciencias de la población, titular de la Cátedra Sylvester DCC Living Proof en Supervivencia al Cáncer y director del Instituto Sylvester de Supervivencia y Cuidados Paliativos (SSCI).

¿Estar casado evita el riesgo de cáncer?

La respuesta es NO. Expertos recalcaron que el casarse NO previene mágicamente el cáncer.

"La relación entre el estado civil y el riesgo de cáncer es una observación nueva e interesante que merece más investigación”, dijo el Dr. Pinheiro.