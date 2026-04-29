Olas de calor en México: Serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático

Ya no es solo tu imaginación ni que "el pavimento queme más". Si sientes que cada año el ventilador es insuficiente y las noches de insomnio por el bochorno son más frecuentes, tienes razón. México está atravesando una transformación climática, donde las olas de calor han dejado de ser eventos aislados para convertirse en la nueva y sofocante normalidad.

Pero, ¿qué es exactamente lo que está pasando sobre nuestras cabezas? No es solo "la primavera de siempre"; es el resultado directo de décadas de acumulación de gases de efecto invernadero que han alterado el termómetro nacional y mundial de forma permanente.

¿Cómo afecta el cambio climático a la temperatura en México?

El cambio climático no afecta a todo el mundo por igual, y México tiene una "rifa" complicada debido a su geografía. Al estar ubicado entre dos océanos y tener una topografía tan variada, el aumento de la temperatura global se manifiesta aquí con una intensidad particular.

Históricamente, una ola de calor se definía como un periodo de más de tres días con temperaturas por encima del promedio. Sin embargo, en los últimos años, estas "olas" se han vuelto más parecidas a "marejadas" constantes. El impacto más severo se ve en la frecuencia, lo que antes ocurría una vez cada década, ahora sucede casi anualmente.

Causas del aumento de olas de calor extremas

La principal causa es el calentamiento de la atmósfera, pero en México se suman factores locales que agravan el problema:



Efecto "Isla de Calor": En ciudades como CDMX, Monterrey o Guadalajara, el concreto y el asfalto absorben el calor de día y lo liberan de noche, impidiendo que el ambiente se refresque.

En ciudades como CDMX, Monterrey o Guadalajara, el concreto y el asfalto absorben el de día y lo liberan de noche, impidiendo que el ambiente se refresque. Debilitamiento de los vientos alisios: El cambio en los patrones de viento hace que los sistemas de alta presión (anticiclones) se queden "estacionados" sobre el territorio mexicano, atrapando el aire caliente y bloqueando las lluvias.

El cambio en los patrones de viento hace que los sistemas de alta presión (anticiclones) se queden "estacionados" sobre el territorio mexicano, atrapando el aire caliente y bloqueando las lluvias. Fenómenos como El Niño: Aunque son naturales, el cambio climático los vuelve más erráticos y violentos, potenciando las sequías que suelen acompañar a las altas temperaturas

El cambio climático ha provocado un aumento en la temperatura promedio del país desde hace décadas. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los últimos años se ha registrado un incremento notable en la temperatura, incluso cercano a los 4 grados en algunas zonas como la Ciudad de México.

Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático señala que México se ha vuelto más cálido desde la década de 1960, con un aumento promedio nacional de aproximadamente 0.85°C, acompañado de más días y noches cálidas.

Este calentamiento provoca que las olas de calor no solo aparezcan más seguido, sino que duren más tiempo y alcancen temperaturas más altas.

De hecho, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se espera que en al menos 27 estados, se alcancen o superen los 40 grados, solo Sinaloa y Durango alcanzarán los 45 grados.

Durante este día se pronostica que las #Temperaturas máximas superen los 40 grados Celsius en gran parte del país.



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Consecuencias de las olas de calor

El impacto no es solo la incomodidad térmica. Las olas de calor prolongadas están poniendo en jaque varios sectores críticos:



Salud Pública: Aumento en casos de golpes de calor , deshidratación severa y enfermedades cardiovasculares.

Aumento en casos de , deshidratación severa y enfermedades cardiovasculares. Agricultura: Pérdida de cosechas por evaporación acelerada de la humedad del suelo, lo que encarece la canasta básica.

Pérdida de cosechas por evaporación acelerada de la humedad del suelo, lo que encarece la canasta básica. Crisis Hídrica: A mayor calor, mayor demanda de agua y menor disponibilidad en las presas, creando un círculo vicioso de escasez.

Los modelos climáticos sugieren que, si no se reducen drásticamente las emisiones, las olas de calor en México podrían durar semanas enteras en lugar de días. La adaptación ya no es opcional, necesitamos ciudades más verdes, mejores sistemas de alerta temprana y una conciencia colectiva de que el clima ya cambió.

