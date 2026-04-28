Luna de llena de Flores y la “rara” Luna Azul: Eventos astronómicos de mayo 2026 que llenarán el cielo de magia

El firmamento de mayo se prepara para un despliegue visual poco común. Este mes destaca por una agenda saturada de eventos astronómicos que captarán la atención de observadores en todo el mundo.

Desde el inicio, el cielo marcará un ritmo intenso con la llegada de dos lunas llenas y una serie de encuentros planetarios que harán de este periodo uno de los más activos del año.

Calendario de eventos astronómicos de mayo 2026

1 de mayo: La Luna de Flores inaugura el mes

El calendario abre con la Luna de Flores, que alcanzará su fase máxima el 1 de mayo a las 17:23 GMT. Situada en la constelación de Libra, esta luna llena recibe su nombre tradicional por la explosión de colores en la naturaleza durante la primavera del hemisferio norte.

En esta ocasión, se presentará como una Microluna, lo que significa que se verá ligeramente más pequeña al encontrarse en un punto alejado de su órbita, aunque su brillo seguirá siendo espectacular.

5 y 6 de mayo: El pico de las Eta Acuáridas

Para los amantes de las estrellas fugaces, las Eta Acuáridas son la cita principal. Durante las noches del 5 y 6 de mayo, esta lluvia de meteoros podrá generar hasta 50 destellos por hora.

Aunque el hemisferio sur tiene la mejor vista, en el norte también será visible. Un detalle importante para este 2026 es que la Luna estará iluminada en un 83%, lo que podría dificultar el avistamiento; se recomienda buscar un sitio donde se pueda ocultar el disco lunar tras un edificio o montaña para apreciar mejor los meteoros.

16 de mayo: La noche de oscuridad total

La mejor oportunidad para observar el cosmos profundo llegará con la Luna nueva del 16 de mayo. Al no haber luz lunar que interfiera, el periodo entre el 15 y el 19 de mayo es el más adecuado para fotografiar galaxias y nebulosas.

Esta ventana de oscuridad total coincide con el fin de semana, facilitando que los entusiastas se alejen de la contaminación lumínica de las ciudades.

20 de mayo: Un desfile planetario en el atardecer

El cielo vespertino ofrecerá un espectáculo visual el 20 de mayo. En una alineación poco frecuente, Venus y Júpiter aparecerán cerca de la Luna y del cúmulo estelar M35.

Mientras estos planetas dominan el atardecer, Marte, Saturno y Neptuno se reservarán para quienes prefieren observar el firmamento antes del amanecer. Por su parte, Mercurio y Urano serán los más difíciles de localizar debido a su proximidad con el resplandor solar.

31 de mayo: El extraño fenómeno de la Luna Azul

Mayo cerrará de forma magistral con una segunda luna llena el día 31. Al ocurrir dos veces en un mismo mes, esta última recibe el nombre de Luna Azul. Se ubicará en la constelación de Escorpio, muy cerca de la estrella roja Antares.

Al igual que la primera del mes, será una Microluna y se coronará como la luna llena de menor tamaño en todo el 2026, cerrando un ciclo astronómico excepcional.

